لزوم عرضه توانمندی های بخش تعاون به مردم/ نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در اسکو افتتاح شد

علی عزیزی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در شهرستان اسکو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برپایی چنین نمایشگاه هایی، عرضه و نمایش توانمندی بخش تعاون به عموم مردم است که در هفته تعاون چندین نمایشگاه در استان برپا می شود.

وی افزود: نمایشگاه توانمندی تعاونی ها در بخش انرژی در شهرستان مرند، نمایشگاه توانمندی تعاونی ها در بخش کشاورزی در شهرستان بناب و همچنین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون در کلانشهر تبریز به مناسبت هفته تعاون در هفته جاری افتتاح می شود که در این نمایشگاه ها تعاونگران استان توانمندی های خود به نمایش می گذارند.

عزیزی در ادامه به تسهیلات صندوق توسعه ملی به تعاونی های آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی برای حمایت از تعاونی ها در سه حوزه صنعت، معدن و کشاورزی، 74 میلیارد تومان اعتبار برای استان درنظر گرفته است که امیدواریم با این میزان تسهیلات، تعاونی ها در بحث اشتغال زایی نقش بسزایی ایفا کند.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در ادامه به برنامه های هفته تعاون اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره تعاونی های برتر، برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان کامپاند وریکرو، تشکیل ستاد برگزاری هفته تعاون، بازدید از تعاونی های فعال و افتتاح 23 طرح تعاونی در سطح استان از برنامه های این هفته بشمار می رود.

گفتنی است، نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در محل مجتمع ورزشی وحدت شهرستان اسکو از شامگاه سه شنبه به مدت یک هفته برای بازدید عموم برپاست.