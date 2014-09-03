حميدرضا بهرامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: پاشنه آشيل حوزه بهداشت در نظام سلامت در خراسان رضوي كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه بهداشت است.

وی در خصوص آنچه بیش از همه بهداشت استان را فرسوده کرده است، گفت: منابع انسانی و نیروی متخصص به اندازه نیاز نداریم که البته در سنوات گذشته جذب نیرو خوب بوده اما نیروهای غیر متخصص جذب شده اند.

40 درصد واحدهاي فعال بهداشت استان، ساختمان دولتي ندارند

بهرامی بزرگترين معضل بهداشتي استان را مشكلات در حاشيه شهر مشهد دانست و افزود: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكي مشهد در حوزه حاشيه شهر مشهد ورود خوبي داشته و طرح سرشماري در اين مناطق به خوبي برگزار شده است.

وي افزود: البته ارائه خدمات در حاشيه شهر مانند تيغ دو لبه است زیرا با فراهم آمدن امكانات بهداشتي در این مناطق شاهد گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي در حاشيه شهر هستیم که حل این معضل نيازمند برنامه ريزي و فرهنگ سازي به منظور جلوگیری از افزایش حاشیه نشین شدن مردم است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به وضعیت بهداشت در روستاها اشاره کرد و گفت: در منابع ساخت و ساز و توسعه در روستاها وضعيت مناسبي داريم اما اتفاقا در شهرها 40 درصد واحدهاي فعال بهداشت استان ساختمان دولتي ندارند و ساختمان آنها استيجاري است و تاكنون ساختمان مناسب براي اجاره پيدا نكرده ايم و ساختمان هاي موجود نيز وضعيت مناسب ندارند.

وي در ادامه در توضيح وضعيت نيروي انساني شاغل در بهداشت استان گفت: در سال هاي گذشته استخدام از طريق آگهي انجام شده و رعايت استانداردهاي لازم در خصوص جذب نيرو نشده كه اين نيز خود بر مشكلات اضافه مي‌كند.

بهرامي در ادامه گفت: در 4 سال گذشته تنها 97 نفر استخدامي داشته‌ايم كه آن هم در مناطق روستايي بوده كه با توجه به اينكه نيروهاي بهداشتي اجباري برای ماندن در منطقه بعد از طرح ندارند اغلب آنها ترجيح مي دهند تا در روستا نمانند و ما در اين خصوص نيز با محدوديت شديد در منابع انساني مواجهيم.

وضعيت اسفناك كشف‌رود

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ادامه داد: كشف‌رود و معضلات آن نيز از ديگر اولويت‌هاي بهداشتی در استان است كه بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد.

وي ادامه داد: وضعيت اسفناك كشف رود كه در بازديدهاي مكرر براي مسئولان و خبرنگاران محرز شده‌است و انواع آلودگي‌ا و معضلات بهداشتي از جمله سبزي كاري هاي در حاشيه اين رود نبايد مورد غفلت واقع شود.

وي به مشكل مهاجران غير ايراني به عنوان يك معضلی دیگر در بهداشت استان اشاره كرد و گفت: 200 هزار مهاجر غيرايراني در اين شهر از انواع خدمات درمان و بهداشت استفاده مي‌كنند.

مرکز بهداشت ثامن استیجاری است

بهرامي افزود: همچنين ارائه خدمات به ميليون‌ها زائر با توجه كمبود امكانات و نيروي انساني در اين شهر از جمله نکات مهمی است كه سالهاست مسئولان استان از آن ياد مي‌كنند و جذب اعتبارات ملی را براي آن ضروري مي‌دانند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در ادامه توضیح داد: حضور زائران بارگاه رضوی بویژه در منطقه ثامن مشهد می‌طلبد که امکانات بهداشتی ویژه‌ای به این منطقه اختصاص یابد این درحالی است که مرکز بهداشت ثامن استیجاری است و منایع انسانی نیز در این مرکز محدود است.

وی با توضیح اینکه در منطقه ثامن ضرورت دارد که نیروهای بهداشت محیط حرفه‌ای در بازرسی‌ها از اماکن و رستوران‌ها و غذاخوری‌ها سلامت زائران و مجاوران را تضمین کنند افزود: در منطقه ثامن تنها 20 درصد از نیروی مورد نیاز وجود دارد.

لزوم تجهیز معاونت بهداشت استان به تجهیزات پایش آلاینده‌های هوا

بهرامی پرداختن به تجهیزات و ابزار پایش آلاینده‌ها را ضروری دانست و گفت: بهداشت استان همسو با محیط زیست باید به این تجهیزات مجهز شود همان طور که در تهران این تجهیزات به پالایش آلاینده ها و کاهش آلودگی هوا کمک کرده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: استفاده از بنزین‌های یورو 4 نیز از عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد اما هنوز در این کلان شهر توزیع نشده است.

بهرامی از دستاوردهای بهداشت استان با حضور وزیر بهداشت، قاضی‌زاده هاشمی تقدیر کرد و گفت: برنامه تحول سلامت در مشهد، مشکلات بهداشتی را بطور ویژه در حاشیه شهر پیگیری می‌کند.

افزایش سرانه پزشک خانواده روستايی

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد افزود: در بهداشت خراسان رضوی 11 طرح مطرح شده که در حال اجراست و از آن جمله افزایش اعتبارات پزشک خانواده روستایی است.

وي بيان كرد: از محل اعتبارات ماليات يک درصد ارزش افزوده، سرانه پزشک خانواده روستايي از 21 هزار و 300 تومان به 96 هزار و 500 تومان افزايش يافته است.

بهرامی با اشاره به اينکه از زمان اختصاص اعتبارات زمان زيادي نمي‌گذرد اما در همين مدت کمبود پزشک در مناطق روستايي 40 درصد کاهش يافته؛ بیان کرد: ‌بهبود استانداردها، تامين دارو، تامين مکمل هاي ويژه مادران باردار و کودکان و واکسن‌هاي پنتاوالان از ديگر مزاياي افزايش سرانه پزشک خانواده روستايي است.

وی با اشاره به اينکه 44 خانه بهداشت روستايي در شهرهاي زير پوشش دانشگاه، فاقد واحد ملکي و 21 خانه بهداشت نيز داراي قدمت بيش از 25 سال است؛ بیان کرد:‌ با تامين اعتبارات مورد نياز از سوي وزارت بهداشت، کميته امداد امام خميني و مناطق محروم استانداري کار تملک، بهسازي و مقاوم سازي اين واحدها در حال اجراست.

بهرامي با اشاره به اينکه اين طرح ها در راستاي ارتقاء خدمات بهداشتي و درماني در مناطق روستايي اجرا مي‌شود، اعلام کرد: کار اجرايي اين طرح‌ها تا يک ماه آينده به پایان می رسد.

سرشماري مناطق حاشيه‌شهر مشهد

وی با اشاره به اينکه در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت کار سرشماري مناطق حاشيه در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: بيش از يک ميليون و 160 هزار جمعيت ساکن در مناطق حاشيه شهر مشهد سرشماري شدند.

بهرامي بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکي مشهد بيشترين تعداد جمعيت حاشيه‌نشين را نسبت به دانشگاههاي علوم پزشکي کشور دارد و امید داریم تا پايان سال ساکنان اين مناطق تحت پوشش خدمات بهداشتي قرار بگیرند.

وي یادآور شد:‌ در راستاي اجراي مرحله نخست اين برنامه، 90 ميليارد ريال به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اختصاص يافته است.

بهرامي گفت:‌ همچنین کار بازبيني و اصلاح طرح گسترش در شهرهاي مشهد، کاشمر، تايباد و قوچان اجرا و ايجاد واحدهاي بهداشتي و درماني جديد با توجه به جمعيت اين مناطق پيش بيني و برنامه ريزي شد.

وي با اشاره به اينکه اين دانشگاه، نخستين مرکز در سطح کشور در اجراي بازبيني و اصلاح طرح گسترش شبکه است و نتايج آن نيز به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ارائه شد تصريح کرد:‌ پس از بازبيني طرح گسترش در تمامي مراکز دانشگاهي کشور، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت به اجرا در می‌آید.

فقط تشکر می‌کنم...

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در صورت دیدار با رئیس جمهور اولین جمله‌ای که به او خواهید گفت چه خواهد بود، گفت: فقط از او تشکر می‌کنم زیرا بنده که در بخش سلامت، مدیریت آموزش، بودجه و شهرستان ها را به عهده داشته‌ام واقعا پیشرفت‌های این دوره را در بهداشت و درمان کشور بی‌نظیر دیده‌ام.

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گفتگو: زهره رنگ آمیز