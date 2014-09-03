حسن موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بودجه زیارت مهمترین مسئله مشهد است زیرا در ابتدا قرار بود تمام این پول به مشهد اختصاص پیدا کند اما بعد قم، شیراز و سپس تمام استان های کشور در این بودجه سهیم شدند و در این زمینه حق مشهد نادیده گرفته شد.

وي ادامه داد: در سال 88 بودجه‌ای تحت عنوان بودجه زیارت در لایحه بودجه به اين استان اختصاص داده شد اما موانع متعددی بر سر راه تحقق این بودجه قرار گرفت طوري كه امسال یک بند دیگر به لایحه بودجه 93 اضافه شد و مطابق آن مساجد نيز می‌توانند از این بودجه استفاده كنند.

به گفته وي از وعده هزار میلیارد تومانی بودجه زيارت کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و اين بودجه به دليل زيرپا گذاشتن وعده‌ها هيچ كمكي به مشهد نكرده است.

فرماندار مشهد تاکید کرد: دولت یازدهم و رئیس جمهور محترم حتما می دانند که خدمت به مشهد خدمت به همه مردم ایران است لذا باید به پایتخت معنوی به عنوان شهری ملی نگاه شود و ضرورت دارد تا حقوق واقعی این شهر به شکل عادلانه پرداخت شود.

موحدی بیان کرد: در حال حاضر این شهر در کنار تمامی مشکلاتی که دارد با مسئله پروژه های نیمه تمام نظیر مسکن مهر روبروست و شرط حل این مشکل اختصاص اعتبارات خاص و ویژه است.

وی بر فعالیت مجدد کارگروه ملی زیارت تاکید کرد و افزود: این کارگروه باید دوباره تشکیل شود البته فعالیت مجدد این کارگروه باید موجب ارتقاء رضایتمندی و ارائه خدمات بهتر به زائران شود.

وی تصریح کرد: مسائل مهم و اولویت دار پایتخت معنوی مانند ماجرای بودجه زیارت با شعار دادن و وعده های غیرعملی حل نمی شود و باید فارغ از تصمیمات شتابزده به صورت عملیاتی برای این مسئله فکری کرد.