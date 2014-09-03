آنچه هلال احمر در زلزله مورموری از خود بر جای گذاشت/ دلایل توزیع چادر مسافرتی

محمد سلیمانی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اول از همه باید خوشحال بود که این زلزله هیچ تلفات جانی نداشت و این خود برای مردم و مسئولان خیلی ارزشمند است.

وی بیان داشت: قبل از اینکه وارد بحث زلزله شویم باید اعلام کنم که در هر منطقه باید به اندازه دو درصد جمعیت استان امکانات و اقلام مورد نیاز در انبارهای هلال احمر موجود باشد که این میزان در سطح وجود داشت و حتی بیشتر نیز بوده است.

سلیمانی بیان داشت: مرکزی در هلال احمر به عنوان مرکز عملیات وجود دارد که می توان از این طریق کمبودها را سریعا وارد منطقه کرد و البته در بحث زلزله مورموری استانهای کرمانشاه، خوزستان و لرستان نیز به استان کمک کردند.

وی بیان داشت: به هنگام وقوع زلزله، هلال احمر به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بحران متولی بحث امداد و نجات است.

این مسئول افزود: در بخش نجات، هلال احمر به محض وقوع زلزله که تلفات جانی نیز نداشت نسبت به رهاسازی، انجام کمکهای اولیه و انتقال مجروحان به مراکز درمانی اقدام می کند که این کار به سرعت در منطقه انجام شد و هیچ مشکلی در این زمینه نیز به وجود نیامد.

سلیمانی بیان داشت: بخش دوم برای کار هلال احمر بحث امداد و اسکان موقت و اضطراری، تغذیه اضطراری و توزیع اقلام زیستی است که این مهم نیز در منطقه انجام شده است.

وی بیان داشت: در بحث اسکان موقت به دلیل عدم خسارت شدید به منازل مردم و با توجه به مقررات، توزیع چادرهای امدادی امکان پذیر نبود ولی با توجه به پس لرزه های متعدد در منطقه توزیع چادر مسافرتی در دستور کار قرار گرفت که هرچند این چادر نیز از نظر ما نباید توزیع می شد ولی به دلیل پیشگیری و وقوع پس لرزه ها در منطقه این مهم انجام شد و بیش از 18 هزار تخته چادر مسافرتی در دهلران، آبدانان و مورموری توزیع شده است.

نحوه توزیع چادرهای امدادی

سلیمانی بیان داشت: نکات بسیار مهمی در بحث توزیع چادر وجود دارد و اول و مهمترین آن این است که باید منزل یا منازل دچار خسارت شدید شده باشد و چه بسا در این همین زلزله ما نسبت به کسانی که خانه هایشان دچار خسارت شدید شده بود بیش از 280 مورد چادر امدادی در مناطق روستایی مورموری توزیع کرده ایم.

وی افزود: بنابراین در بحث توزیع چادرها باید به میزان خسارت وارد شده طبق مقررات هلال احمر توجه کرد و اگر خسارتهای شدید در منطقه رخ می داد به طور قطع ما نسبت توزیع چادر امدادی اقدام می کردیم.

سلیمانی بیان داشت: در بحث زلزله مورموری و آبدانان و توزیع چادرهای مسافرتی متاسفانه یکسری بی نظمی به وجود آمد هرچند در بحث توزیع با کمک دهیاران، بخشداران و معتمدان این مهم انجام شد ولی در این زمینه مردم باید همکاری بیشتری با ما انجام می دادند.

وی افزود: در همان روز اول زلزله توزیع چادر صورت گرفت و حتی در ورزشگاه شهر آبدانان نیز چادرهای امدادی برای مردم زده شد که در صورت پس لرزه های شدید به آنجا مراجعه کنند و چه بسا مردم نیز به آنجا آمدند.

این مسئول بیان داشت: مردم دوست داشتند که در خانه و کاشانه خود بمانند که البته این حق مردم است.

وی بیان داشت: نسبت به توزیع چادرهای امدادی به دیگر دستگاه های اجرایی در منطقه مثل درمانگاه ها نیز اقدام کردیم و حتی یک بیمارستان صحرایی در شهر آبدانان دایر کردیم تا مردم بتوانند به راحتی مورد مداوا قرار گیرند.

نیازسنجی و امکان سنجی قبل از زلزله

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام بیان داشت: به طور کلی توزیع چادر در چارچوب و مقررات خاص خود قرار دارد و این کار نیازمند فرهنگسازی است و نباید توقع مردم را در این زمینه بالا برد و هیچ کسی در ارائه خدمات مطلوب به خصوص در مواقع زلزله کوتاهی نمی کند.

سلیمانی بیان داشت: هم اکنون آرامش نسبی در منطقه برقرار شده است و دستگاه هلال احمر اولین دستگاه ورود کننده به زلزله و آخرین دستگاه خروجی از منطقه است چرا که تا همین شب گذشته بحث توزیع چادر نیز ادامه داشت.

وی تصریح کرد: در بحث زلزله باید همه دستگاه های اجرایی پای کار باشند و باهم همکاری کنند و خود مردم نیز بدانند درست است شرایط سخت است ولی باید با همکاری و تعامل نسبت به اسکان مردم اقدام کرد.

این مسئول بیان داشت: در بحث توزیع مواد غذایی و آب معدنی نیز در هلال احمر استان بیش از 55 هزاربطری معدنی و 21 هزار قوطی کنسرو بین مردم توزیع کرده است.

به طور قطع نواقصی هم در کار بوده است

سلیمانی اظهار داشت: به طور قطع در بحث امداد و نجات هلال احمر در زلزله مورموری نواقصی نیز وجود داشته که بعد از اتمام کار باید بنشینیم و این نواقص را بیرون کشیده و نسبت به آینده برنامه ریزی کرد.

وی افزود: همین زلزله خود باعث می شود برای حواث آینده، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و نسبت به حل مشکلات برای آینده اقدام کنیم و به طور قطع داشتن امکانات مناسب در همه ابعاد برای استان ضروری است.

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گزارش و عکس: رمضان نوری