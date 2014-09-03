روزانه یک کتاب در همدان چاپ می شود/ وجود 103 واحد چاپی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت چاپ با بیان اینکه 103 واحد چاپی دارای مجوز در استان همدان فعال است، اظهار داشت: 43 واحد چاپ افست، 30 واحد چاپ دیجیتال، 14 واحد چاپ سیلک و هفت واحد جعبه سازی در استان همدان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه 62 واحد چاپی در شهر همدان، 17 واحد در ملایر، هشت واحد در بهار، پنج واحد در تویسرکان، سه واحد در اسدآباد، دو واحد در نهاوند، سه واحد در کبودرآهنگ و سه واحد در رزن مشغول به کار هستند، ادامه داد: استان همدان در مقایسه با سایر مناطق کشور سابقه خوبی در حوزه چاپ و نشر دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه استان همدان در حوزه چاپ و نشر جزو 10 استان برتر کشور است و در این زمینه ظرفیت مطلوبی دارد، بیان کرد: همدان استانی فرهنگی و تاریخی است و اهالی فرهنگ و هنر در پایه گذاری تاریخ و تمدن نقش ویژه ای داشته اند.

عبادی با بیان اینکه فرهنگی بودن استان همدان می طلبد که جزو نقاط قوت چاپ و نشر باشد، عنوان کرد: وجود دانشگاه های خوب و داشتن موقعیت جغرافیایی خاص جزو نقاط مثبت چاپ و نشر در استان همدان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون به طور میانگین فعالیت 85 درصد چاپخانه داران کشور مربوط به تبلیغات و 15 درصد مربوط به چاپ کتاب و نشر است، اظهار داشت: در استان همدان کاستی هایی از جمله کم بودن سرانه مطالعه و نهادینه نبودن فرهنگ کتابخوانی وجود دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه اگر در مراکز فرهنگی و آموزش و پرورش برای فرهنگ کتابخوانی برنامه ریزی وجود داشته باشد می تواند موجب رونق و توسعه صنعت چاپ شود، عنوان کرد: طولانی بودن صدور مجوز کتاب نیز باعث عدم رغبت به حضور در این حوزه شده است.

فاضل عبادی نبود همکاری موثر و تعامل بین دستاندرکاران صنعت چاپ و نشر در استان همدان را از نقاط ضعف این صنعت عنوان کرد و ادامه داد: گردهمایی سالانه برای صنعت چاپ و نشر اثر بخش نیست و باید به صورت ماهانه و یا فصلی برگزار شود و باید فصلی یکبار نشست تخصصی برگزار شود.

وی با بیان اینکه تشکیل اتحادیه در زمینه صنعت چاپ و نشر نیز می تواند در حل مشکلات این صنعت موثر باشد، افزود: به طور میانگین روزانه یک کتاب در استان همدان چاپ می شود و حوزه نشر نیازمند توسعه است.

محور توسعه اقتصادی بر دوش حوزه فرهنگ گذاشته شده است

رئیس اتاق اصناف استان همدان در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، بیان کرد: با توجه به نامگذاری امسال محور توسعه اقتصادی بر دوش حوزه فرهنگ گذاشته شده است.

حمیدرضا فرسایی با بیان اینکه محور اقتصاد مقاومتی نیز در حوزه فرهنگ است، عنوان کرد: باید نگاه ها به برخی صنوف نگاه ویژه ای باشد.

وی با بیان اینکه از سال 91 پیگیر مشکلات اتحادیه چاپخانه داران بودیم، اظهار داشت: تاییدیه اتحادیه چاپخانه داران از هیئت نظارت تهران آمده است و به زودی مراحل مقدماتی خود را آغاز می کند.

رئیس اتاق اصناف استان همدان با بیان اینکه اتحادیه چاپخانه داران باید یک هیئت مدیره توانمند داشته باشد، ادامه داد: اتحادیه چاپخانه داران باید اعضای هیئت مدیره را محدود به افرادی کند که فقط در حوزه چاپ خانه خدماتی فعالیت می کنند.

فرسایی یکی از زیر ساخت های صنعت چاپ را تولید و ارتقا دستگاه های مدرن دانست و افزود: نیاز است شرایط مهیا و وام هایی برای ارتقا دستگاه های چاپ داده شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه با بیان اینکه همدان در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه چاپ داشته است، اظهار داشت: یک پویایی و نگاه رو به جلو در مردم استان همدان و قشر فرهنگی استان ایجاد شده است.

ریحان سروش مقدم با بیان اینکه همدان استانی هنرمند خیز و از این نظر دومین استان کشور است، بیان کرد: در استان همدان 155 رشته صنایع دستی وجود دارد که بخش عظیمی از هنر ها در خارج از کشور مورد توجه است.

وی با بیان اینکه صنعت چاپ و بسته بندی یکی از رشته های پاک است که هر چه جلوتر می رود وضیعت آن بهتر می شود، ادامه داد: هنرمندان بسیار گرانقدری در حوزه های متفاوت وجود دارد که پشت درهای رقابت بسته بندی مانده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه نجات دادن هنرمندان از پشت درهای بسته و جهانی کردن انها هنر می خواهد، بیان کرد: این کار فعالیت علمی می خواهد و فقط تجربه کافی نیست.

در پایان مراسم بزرگداشت صنعت چاپ و نشر از برگزیدگان این صنعت تقدیر و تشکر به عمل آمد.