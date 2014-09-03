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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

-گروه تروریستی داعش بار دیگر با انتشار یک نوار ویدئویی از سر بریدن "استیون سوتلوف" یکی دیگر از خبرنگاران آمریکایی خبرداد.

-منابع عربی از دیدار "ناصر جوده" وزیر خارجه اردن با هیئتی آمریکایی متشکل از معاونان نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا خبر دادند.

- یک گروه از مقامات فلسطینی امروز با "جان کری" وزیر خارجه آمریا در واشنگتن دیدار و درخصوص تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر مصادره 400 هکتار از اراضی فلسطینیها در کرانه باختری با وی رایزنی می کنند.

-کاخ سفید اعلام کرد که جان کری و "چاک هگل" وزیر دفاع آمریکا در راستای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش به خاورمیانه سفر می کنند.

-سفارت برلین در ریاض از سخنان اخیر "سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان در مسکو درخصوص تروریسم  قدردانی کرد.

- منابع لیبیایی از سقوط یک فروند جنگنده مربوط به نیروی هوایی لیبی در شهر طبرق خبر دادند. در جریان این حادثه خلبان این جنگنده و چهار نفر از ساکنان طبرق کشته شدند.

-انگلیس از اعزام یک نماینده ویژه به لیبی جهت حمایت از پارلمان منتخب این کشور برای کمک به فعالیتهای پارلمان خبر داد.

- اعضای کنگره آمریکا در واکنش به کشته شدن "استیفن ستلاف" دومین خبر نگار آمریکایی توسط داعش از باراک اوباما خواستند که طرح جدی را در مواجهه با داعش اتخاذ کند.

-با اعلام طرح برکناری دولت از سوی دولت یمن، رهبر انصارالله با این طرح مخالفت کرده و اعلام کرد که طرح مذکور پاسخگوی همه مطالبات مردم یمن نیست.

- پس از کشتن دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش این گروه تروریستی تهدید کرد که گروگانهای انگلیسی را نیز سر خواهد برید.

-رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگ غزه دو میلیارد و پانصد میلیون دلار به ارتش این رژیم ضربه زده است.

-واشنگتن از اعزام نیروهای نظامی جدید به عراق خبر داد.

-منابع عراقی از آمادگی ارتش این کشور برای پاکسازی تکریت خبر دادند.

کد مطلب 2363103

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