عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-گروه تروریستی داعش بار دیگر با انتشار یک نوار ویدئویی از سر بریدن "استیون سوتلوف" یکی دیگر از خبرنگاران آمریکایی خبرداد.
-منابع عربی از دیدار "ناصر جوده" وزیر خارجه اردن با هیئتی آمریکایی متشکل از معاونان نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا خبر دادند.
- یک گروه از مقامات فلسطینی امروز با "جان کری" وزیر خارجه آمریا در واشنگتن دیدار و درخصوص تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر مصادره 400 هکتار از اراضی فلسطینیها در کرانه باختری با وی رایزنی می کنند.
-کاخ سفید اعلام کرد که جان کری و "چاک هگل" وزیر دفاع آمریکا در راستای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش به خاورمیانه سفر می کنند.
-سفارت برلین در ریاض از سخنان اخیر "سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان در مسکو درخصوص تروریسم قدردانی کرد.
- منابع لیبیایی از سقوط یک فروند جنگنده مربوط به نیروی هوایی لیبی در شهر طبرق خبر دادند. در جریان این حادثه خلبان این جنگنده و چهار نفر از ساکنان طبرق کشته شدند.
-انگلیس از اعزام یک نماینده ویژه به لیبی جهت حمایت از پارلمان منتخب این کشور برای کمک به فعالیتهای پارلمان خبر داد.
- اعضای کنگره آمریکا در واکنش به کشته شدن "استیفن ستلاف" دومین خبر نگار آمریکایی توسط داعش از باراک اوباما خواستند که طرح جدی را در مواجهه با داعش اتخاذ کند.
-با اعلام طرح برکناری دولت از سوی دولت یمن، رهبر انصارالله با این طرح مخالفت کرده و اعلام کرد که طرح مذکور پاسخگوی همه مطالبات مردم یمن نیست.
- پس از کشتن دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش این گروه تروریستی تهدید کرد که گروگانهای انگلیسی را نیز سر خواهد برید.
-رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگ غزه دو میلیارد و پانصد میلیون دلار به ارتش این رژیم ضربه زده است.
-واشنگتن از اعزام نیروهای نظامی جدید به عراق خبر داد.
-منابع عراقی از آمادگی ارتش این کشور برای پاکسازی تکریت خبر دادند.
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