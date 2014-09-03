به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعاتی که از سال 2010 میلادی آغاز شده، انسان ها به مرور زمان از هوش و استعداد خود فاصله گرفته و به سمت کند ذهن شدن پیش می روند. آزمون های هوش و استعداد سنجی که در سال های متوالی از سنین مختلف و در سراسر دنیا گرفته شده، نشان می دهد که هوش انسان ها به مرور زمان دستخوش تغییرات شگرفی شده و این تغییرات را می توان در ورود به عصر مدرنتیه و آغاز قرن بیست و یک میلادی دانست زیرا بسیاری از کارهای انسان ها با کمک لپ تاپ، تلفن های همراه، اسمارت فون ها و .... انجام شده و انسان ها کمتر از ذهن خود استفاده می کنند در نتیجه انسان ها به ماشین و هوش های مصنوعی وابسته شده اند و فعالیت روزانه آنها معطوف به استفاده از ماشین هاست.



گروهی از محققان دانشگاه اوتاگوOtago در زلاندنو معتقدند که این روند دور از تصور یا غیر قابل باور نیست زیرا انسان ها هر روز بیش از پیش به ماشین ها و هوش های مصنوعی وابسته می شوند. این موضوع در حالی مطرح می شود که تغذیه، آب و هوا، آلودگی و عوامل دیگر نیز در کاهش هوش و استعداد انسان ها نقش به سزایی را ایفا می کنند.



محققان دانشگاه هارتفورد امریکا نیز در راستای همین تحقیقات اعلام کرده اند که در یک دهه گذشته هوش و استعداد انسان ها با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. اما محققان دارای اختلاف نظرهای متعددی در این رابطه هستند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند اختصاص یا عدم اختصاص بودجه علمی نیز می تواند سهم به سزایی در این رابطه داشته باشد. برای مثال، رشد علم در کشورهای پیشرفته به دلیل اختصاص امکانات مناسب و همینطور تجمع محققان می تواند بیشتر باشد.