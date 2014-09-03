ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از جدی ترین چالش های شهر تهران نبود فضای پارک خودرو است گفت: رویکرد ما در برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران ایجاد پارکینگ های مسقف در معابر پر تردد است که امیدواریم با حذف پارک حاشیه ای از بار ترافیکی این مناطق کاسته شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به کمبود فضای پارک در پایتخت گفت: به دلیل کمبود پارکینگ در پایتخت در حال حاضر بیشتر از فضا پارک حاشیه ای استفاده می شود. همچنین نبود پارکینگ مشکلات و معضلات بسیاری را برای مردم پایتخت به وجود آورده است به طوری که می بینیم بسیاری از نزاع هایی که میان مردم در خیابان انجام می شود به دلیل دعوا بر سر جای پارک خودرو است.

قناعتی خاطرنشان کرد: مشکل پارکینگ بیشتر در خیابانهای شلوغ و با تراکم بالای ساختمان است که این موجب می شود افراد شانس کمتری برای پارک خودرو خود داشته باشند و بیشتر دعوا بر سر جای پارک هم در همین نقاط رخ می دهد .

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ساماندهی پارکینگ های خودرو در شهر تهران توسط شهرداری افزود: سیاست گذاری شهرداری و مدیریت شهری باید به شیوه‌ای باشد که موضوع پارک خودروها ساماندهی شود. از طرفی وضعیت پارکبان ها و پارکومترهای تهران نیز تعیین تکلیف و یکپارچه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره برنامه های مدیریت شهری برای تأمین پارکینگ گفت: طبق برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران، پایتخت به 60 هزار پارکینگ مسقف نیاز دارد که باید تأمین شود و برای این موضوع اعتبار خوبی دیده شده است.

وی با اشاره به ورود شورای شهر به مشکلات ناشی از نبود و کمبود پارکینگ های تهران تصریح کرد: ما در کمیسیون عمران موضوع پارکینگها و پارک در معابر را در دستور کار قرار می دهیم. معتقدیم مدیریت شهری باید زیرساختی کار کند. البته تمام ساخت و سازهایی که در حوزه مسکونی و تجاری انجام می شود باید طبق پهنه ای باشد که در طرح تفصیلی دیده شده است. شهرداری باید برای هر خانه ای که مجوز ساخت می دهد تعداد پارکینگ های آن را نیز مد نظر قرار دهد.