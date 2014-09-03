به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد آتش زر پس از هفت سال کرسی ریاست شورای اسلامی شهر قم را واگذار کرد.
انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر چهارم، اولین دستور جلسه علنی و فوقالعاده این شورا بود که صبح چهارشنبه برگزار شد.
ولیالله بیاتی نخستین کسی بود که آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست شورا اعلام کرد. پس از آن رعیت پور و عابدینی پور هم اعلام آمادگی کردند.
نائب رئیس پیشین شورا 5 دقیقه برای بیان برنامههای خود فرصت داشت. استفاده از تمام ظرفیتهایی که در قانون برای شورا پیش بینی شده موضوعی بود که بیاتی در این فرصت مورد توجه قرار داد.
کمک به شهرداری برای تسریع در امور دیگر مسئلهای بود که وی به آن اشاره کرد. ارتباط با مدیران استانی برنامه دیگری بود که بیاتی مطرح کرد. وی گفت: ما نمایندگان مردم هستیم و باید تلاش کنیم که شورا در سطح استان به وظایف خودش عمل کند.
تصمیمات شورایی باشد
ناصر رعیتپور هم ضمن تشکر از هیئت رئیسه قبلی ادامه داد: برنامه کاری من نگرش شورایی به مجموعه است. شورای با برنامه انتظار همه ما است. تصمیم فردی و هیئت رئیسهای هم نباید باشد. بزرگترین هدفم این است که این مجموعه را به تصمیمات شورایی سوق دهم.
عابدینیپور هم با اشاره به جایگاه ریاست شورا ابراز داشت: کسی که سکان این مجموعه را به دست میگیرد باید بتواند ارتباطات در سطح ملی و استانی را به بهترین شکل مدیریت کند. در داخل خود مجموعه اختیارات را به کمیسیونها واگذار کند تا با گامهای مصممتر برای شهر قدم برداریم.
وی در انتقاد به مدیریت پیشین شورای شهر گفت: اینکه ما چند پروژه اساسی داریم که به صورت رایگان درآمده قابل قبول نیست. مترو و منوریل ما امروز تعطیل است و پروژه بزرگی مانند پیامبر اعظم بلاتکلیف رها شده است.
عابدینیپور خاطرنشان کرد: مردمی که ما را انتخاب کردهاند انتظاراتی داشتهاند که با این شرایط کنونی فاصله بسیار دارد. ما از منابع مالی به خوبی نتوانستهایم استفاده کنیم. با تجاربی که در 30 سال گذشته در جایگاه مدیریتی دارد میتوانم شرایط خوبی را فراهم کنم.
نیاز به تغییر در شورا
در ادامه حجتالاسلام آتش زر در توضیح علت کاندید نشدن خود گفت: احساسم این بود که اکثریت شورا علاقمند به تغییر هستند تا شورا بتواند بهتر به وظیفهاش عمل کند. هر کسی که انتخاب شود با تمام توان به او کمک میکنیم.
وی ادامه داد: این شورا شورای اصولگرا است. وقتی میخواهد تغییری هم اتفاق بیفتد بسیار به آرامی شکل میگیرد و پس از ایجاد تغییر هم جبههبندی صورت نمیگیرد چراکه هر گونه اختلافی دودش اول و آخر به چشم مردم میرود.
رئیس سابق شورای شهر اضافه کرد: وظیفه ما نوکری مردم است. در شورا ریاست و نایب رییسی و هر سمت دیگری نوکری مردم است.
از میان این سه نفر، ولی الله بیاتی، نایب رئیس قبلی شورا با 12 رای رئیس جدید شورای شهر شد. ناصر رعیتپور و محسن عابدینیپور هر کدام چهارم رای کسب کردند و یک رای سفید نیز شمارش شد.
بختیاری نائب رئیس شد
برای نایب رئیسی هم الهام ارجمند و حسن بختیاری کاندیدا شدند که هر کدام در سه دقیقه به ارائه برنامههای خود پرداختند. ارجمند وظیفه نایب رئیس را ایجاد هماهنگی میان اعضا دانست و بختیاری علاوه بر هماهنگی، ایجاد مأموریتهای محوله از سوی هیئت رئیسه را وظیفه دیگر نایب رئیس دانست.
یک رای سفید، پنج رای برای الهام ارجمند و 15 رای برای بختیاری نتیجه این رایگیری بود.
حضور پررنگ رای سفید در انتخاب سخنگو
رایگیری برای انتخاب سخنگو دستور دیگر این جلسه بود. عباس ذاکریان تعامل با رسانهها و اصحاب رسانه را مهمترین وظیفه سخنگو دانست.
وی با اشاره به حضور خبرنگاران در جلسات رسمی شورای شهر افزود: به نظر در این زمینه از شورای سوم موفقتر بودیم چرا که اطلاعرسانی به صورت آنلاین توسط خود خبرنگاران انجام شد.
نعمتالله عواطف رستمی هم سخنگو را آینه شورا دانست و گفت: این آینه میتواند به صورت روشن و شفاف عملکرد خود را در سطح شهر نشان دهد.
وی افزود: در گذشته جایگاه شورا آنچنان که باید و شاید در میان مردم جا نیفتاده بود و مردم آنگونه که باید از مصوبات اطلاع نداشتند.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار حضور خبرنگاران را مجاز اعلام کرده تا عملکرد شورا بین مردم به خوبی بازگو شود اضافه کرد: گاهی رسانهها در حضورشان در جلسات رسمی با مشکل مواجه میشدند که امیدوارم با حضور بنده این تعامل بیشتر شود.
تعدد رای سفید در این رایگیری جالب بود. 6 رای سفید، 10 رای برای ذاکریان و پنج رای برای عواطف رستمی نتیجه این رایگیری بود که به دور دوم کشیده شد.
دور دوم رایگیری هم به دلیل اضافه شدن تعداد برگ رایها مخدوش اعلام شد و در نهایت عباس ذاکریان با 11 رای سخنگوی شورا ماند. حتی در دور سوم هم تعداد رای سفیدبه پنج رای رسید.
انتخاب منشی آخرین مرحله از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بود که بر اساس این رای گیری مصطفی سعادت طلب و حسین فاکر در این راستا رای آوردند.
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