نشست بررسی نظریه انحطاط (شکوفایی و زوال تمدن ایران در گذر تاریخ) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه‌ عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با موضوع بررسی نظریه انحطاط (شکوفایی و زوال تمدن ایران در گذر تاریخ) با سخنرانی دکتر الهه ابوالحسنی، چهارشنبه 12 شهریورماه از ساعت 17 در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار خواهد شد.

این پژوهشکده که در مرحله اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، با سه گروه تخصصی: تاریخ فرهنگی، فلسفه و فرهنگ و معماری و فرهنگ، فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.



شایان ذکر است محتوای جلسات به انضمام ترجمه چند مقاله مرتبط با موضوع نشست در قالب کتابچه‌هایی تخصصی منتشر خواهد شد.



پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت در میدان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان کاگر شمالی، کوچه ادوارد براون، پلاک 12 طبقه اول واقع است.



علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 66435423 تماس حاصل کنند.