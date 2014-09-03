به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه در راستای ترویج کشاورزی از اهداف حوزه ترویج و آموزش کشاورزی است افزود: طی برنامه‌ریزی‌هایی که از دو ماه گذشته شروع شده در تلاش هستیم با همکاری رسانه ملی "شبکه کشاورز" را راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: شبکه کشاورز مسیر خوبی برای انتقال یافته‌ها و دستاوردهای حوزه کشاورزی است تا بتواند جایگاه و حرف‌های کشاورزی را به بهره‌برداران این حوزه منتقل کند.

زند آب را به عنوان یکی از مهم ترین چالش‌های موجود در زمینه کشاورزی در ایران عنوان کرد و افزود: شرایط تغییر اقلیم و عدم بهره‌برداری و استفاده مناسب از آب کشاورزی از چالش های مهم در حوزه کشاورزی است.

زند تاکید کرد: وزارت کشاورزی در حوزه‌‌های مختلف استفاده مطلوب برای بخش کشاورزی ورود پیدا کرده است.

وی کمبود سرمایه‎گذاری را از چالش‌های مهم حوزه کشاورزی عنوان کرده و با اشاره به کاهش 5 درصدی سود تسهیلات کشاورزی افزود: فعالیت های خوبی در سطح بانک های کشور بخصوص بانک کشاورزی در این خصوص صورت گرفته است.

زند تاکید کرد: باید در بخش کشاورزی سرمایه بیشتر از میزان موجود ورود پیدا کند و سرمایه‎گذاری‎های کلان صورت گیرد.

وی پائین بودن سطح دانش فنی بهره برداران حوزه کشاورزی را را به عنوان یک چالش مهم مورد تاکید قرار داد و افزود: باید سطح دانش فنی کشاورزان را به خصوص در زمینه آموزش و ترویج برنامه‎های کشاورزی و تکنولوژِی مربوط به آن افزایش دهیم.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از توجه و سرمایه گذاری کلان دولت یازدهم در زمینه مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی خبرداد و افزود: تسهیلات در نظر گرفته عملکرد در این حوزه رو به پیشرفت است که انتظار می‎رود با سرمایه‎گذاری در این بخش، مشکلات کشاورزان در این زمینه حل شود.

زند بابیان اینکه از 8.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور حدود 1.2 میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری قطره‎ای هستند افزود: سهم آبیاری قطره ای در ایران کم است و نیازمند افزایش می باشد.

وی افزود: امسال نیز سهم بالایی در حدود 1300 میلیارد تومان صرف این موضوع شده است که با توجه به شرایط کم‎آبی و سطح زمین های کشاورزی انتظار می‎رود افزایش سرمایه‎گذاری در این بخش مشکلات کشاورزی را تاحدودی رفع کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اذعان به افراط مصرف کود شیمایی در برخی محصولات کشاورزی در عین حال متذکر شد: برنامه تغذیه‎ای زراعت گندم و سایر محصولات استراتژیک سعی در این دارد که مصرف کود را بهینه کند و در برخی موارد کودهای زیستی را نیز همراه با کودهای شیمیایی به مصرف برساند.



وی با بیان اینکه به میزان نیم درصد نیاز کشاورزی هم کود مصرف نمی کنیم ادامه داد: به اشتباه گفته می‌شود که کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی بیش از حد مصرف می‌شود این درحالی است که در برخی اراضی کشاورزی کمبود ماده آلی است.