به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس، معاونان، مديران كل و كارشناسان ارشد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به همراه 30 تن از رايزنان فرهنگي در نوبت اعزام اين سازمان، پيش از ظهر روز گذشته 11 شهریورماه با حضور در مركز دايرةالمعار بزرگ اسلامي، با رييس و تعدادي از معاونان و مشاوران عالي اين مركز ديدار كردند.
ثروت فرهنگي ايران
دكتر ابوذر ابراهيميتركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين ديدار در سخناني، ضمن بيان شمهاي از زندگينامهي دكتر كاظم موسويبجنوردي، از وي به عنوان انديشمندي ياد كرد كه عملگراست.
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همچنين با بيان اينكه هر انقلابي اقتضائاتي دارد و سهمخواهي هم قاعدهي هر مبارزهاي است، گفت: آقاي بجنوردي بعد از انقلاب، به دنبال سهمخواهي نرفت. تصميم گرفت تا كاري انجام دهد و مركز دايرةالعارف بزرگ اسلامي را راهاندازي كرد كه براساس كتاب خاطرات ايشان، حتي دوستانش هم گمان نميكردند كه در كارش موفق شود. ولي او با توكل بر خدا كار را آغاز كرد و در مدت 30، مركزي را پرورش داد كه در كشورهاي ديگر منطقه شايد 300 سال زمان لازم داشته باشد تا به اين مرحله برسد.
وي افزود: وي در سال 1362 ثروتهاي علمي كشور اعم از رشتههاي علمي و شخصيتهاي علمي را در اين مركز گرد هم آورد كه چه بسا به خاطر اقتضائات سالهاي نخستين استقرار انقلاب، احتمال مهاجرتشان به خارج بود يا اينكه ممكن بود مورد توجه قرار نگيرند، به اين ترتيب، موسويبجنوردي يك نهضت علمي را آغاز كرد.
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به اينكه ما آمدهايم تا داشتههاي گرانقيمت خودمان را به همان قيمت كه ميارزد به ديگران عرضه كنيم، گفت: بايد از تجربيات موجود در اين مركز، نهايت استفاده را ببريم. همچنين از اين تجربهي اين مركز اين درس را بگيريم كه هر حرفي نميتواند اجازهي ثبت در دايرةالمعارف را داشته باشد. در جايي از آقاي بجنوردي شنيدم كه براي يك مخرج، 4 حقالتأليف را پرداخت كردند و در نهايت يكي از آنها در دايرةالمعارف گنجانده شد. رايزنان فرهنگي ارتباط خود با اين دايرةالمعارف را حفظ كرده و بر تداوم آن اصرار داشته باشند.
ترکمان همچنين خطاب به رايزنان در شرف اعزام به مأموريتهاي خارج از كشور اظهار كرد: بسياري از كشورها، به دنبال تدوين دايرةالمعارف مربوط به كشور خود و به دنبال ارتباط با مراكزي مانند مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي هستند. بايد با شناسايي نيازها، اين مركز را به كشورهاي مختلف معرفي كنيد تا اين ارتباطات ايجاد شود.
وي با اشاره به منبع بودن محصولات منتشر شدهي مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي در كشورهايي كه اين دايرةالمعارفها از سوي رايزنيها به آنان اهدا شده است، گفت: بايد از اين فرصت استفاده كنيم و در اعتلاي فرهنگ خودمان در خارج از كشور كوشا باشيم. از عنوان ارتباطي سازمان خودمان بهره ببريم و رابطههاي بين بخشهاي فرهنگي و علمي كشورمان با كشورهايي كه در آن مأموريت فرهنگي داريم را ايجاد كنيم.
ابراهيمي تركمان در پايان سخنان خود اظهار كرد: تفاهمنامهاي بين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي به امضا ميرسد كه براساس آن رايزنان فرهنگي ايران در خارج از كشور، رايزنان افتخاري اين مركز هم خواهند بود.
رايزنان فرهنگي بايد معرف فرهنگ ايران در خارج از كشور باشند
كاظم موسوي بجنوردي، رييس مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي در سخناني به معرفي اين مركز پرداخت و گفت: اين مركز در سال 1362 به منظور نوشتن دايرةالمعارفهاي اسلامي، عمومي و تخصصي و برخي كتابهاي مهم و مرجع راهاندازي شد.
وي ادامه داد: تا پيش از آن، متصديان فرهنگي كشور ما خارجيها و خاورشناسان غربي بودند كه زحمتهاي بسياري هم در زمينهي فرهنگ اسلامي كشيده بودند؛ ولي ما ميخواستيم كه خود متصدي فرهنگ ملي خود باشيم.
وي همچنين با بيان تاريخچهي كوتاهي از شكلگيري فرهنگنويسي با موضوع اسلام به زبانهاي انگليسي، آلماني و فرانسه و ترجمهي آن به زبانهاي عربي، اردو و تركي و ترجمههاي كم و محدود به زبان فارسي، گفت: اين مركز 21 جلد دايرةالمعارف فارسي، 8 جلد عربي و 4 جلد انگليسي منتشر كرده است. همچنين چندين جلد دايرةالمعارفها و دانشنامههايي عمومي با موضوعهاي ايران، فرهنگ فولكلور ايران، تاريخ ايران، جغرافياي تاريخي ايران، اقوام ايران و ... را منتشر كرده و برخي هم آمادهي چاپ و انتشارند.
موسوي بجنوردي با تأكيد بر اينكه اين مركز خود را تابع سنت علمي ميداند، گفت: هيچ كاري را بدون استناد به منابع معتبر آغاز نميكنيم و حتي تجربه كردهايم كه پروژهاي را به دليل كمبود منابع تحقيقاتي، متوقف كردهايم.بر همين اساس ميگوييم كه آنچه براي ايران به ارمغان اوردهايم، همان سنت علمي به سبك جديد است. اين مركز به شدت خود را مقيد به همين سنت علمي ميداند و برنامههايش را برهمين اساس پيش ميبرد.
وي افزود: همين اقدامات سبب شده است اعتباري بينالمللي كسب كنيم و براي نخستين بار، دايرةالمعارف نوشته شده در ايران، در لندن ترجمه شود و انتشارت بريل هلند، كه 350 سال در انتشار دايرةالمعارف سابقه دارد، به هزينهي خودش به انتشار جهاني آن بپردازد.
وي همچنين خطاب به رايزنان فرهنگي در شُرف اعزام به خارج از كشور، گفت: شما بايد با ارايهي جريانهاي مهم فرهنگي كشور، معرف فرهنگ ايران در خارج از كشور باشيد. بايد تاريخ ما، فولكلور ما و پيشرفتهاي دانشي ما را به جهانيان معرفي كنيد.
ثروت اصلي ايران همان فرهنگ ايران است
فتحالله مجتبايي، عضو شوراي عالي علمي و مشاور عالي بخش اديان و عرفان مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي كه سابقهي نمايندگي فرهنگي ايران در هند و پاكستان را دارد، در سخناني اظهار كرد: امروزه سوء تبليغات عليه ايران در تمام دنيا وجود دارد كه كذب محض است و با 3 هزار سال پشتوانهي فرهنگي و تمدني ايران همخواني ندارد.
وي با بيان اينكه رايزنان فرهنگي بايد مبلغ و پيام رسانان فرهنگ و تاريخ ايران باشند، افزود: شما رايزنان بايد با استفاده از ابزار لازم، به مقابله با اين تبليغات منفي برويد كه يكي از اين ابزار، معرفي مراكزي مانند مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي است كه در ايران راهاندازي شده و فعاليت ميكنند. من با ممالك اسلامي آشنا هستم و ميدانم كه در هيچ يك از اين كشورها، چنين مركزي وجود ندارد.
مجتبايي همچنين با يادآوري اين موضوع كه زماني ايران، قدرتهاي غرب و شرق خود را از يونان و روم و شبه قاره را تحت تأثير قرار ميداد، گفت: وظيفهي شما رايزنان اين است كه از تاريخ و فرهنگ ايران دفاع كنيد كه سرمايهي اصلي ايران است. داراييهايي مانند نفت گذرا هستند و ماندگار نيست؛ ولي فرهنگ و تاريخ ماندگاري دارند و ثروت اصلي ايران همان فرهنگ ايران است.
وي در پايان سخنان خود گفت: شما رايزنان فرهنگي، وظيفهي سنگيني به دوش داريد بايد نمونهي يك ايراني از نظر اخلاق، رفتار، فهم، شعور و جلب و جذب باشيد و كار خود را بر مبناي فرهنگ بگذاريد و ارتباط قلبي بين مردم، فرهنگ و تاريخ ايران و كشوري كه در آن مأمور هستيد، ايجاد كنيد.
حفظ منافع ملي، از وظايف نمايندگان فرهنگي است
سيدصادق سجادي، معاون علمي مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي نيز در سخناني بيان كرد: امروز دوران استعمار قرون 18 و 19 و اوايل 20 تمام شده است و دوران استيلا توسط جنگ و قدرت نظامي هم به تدريج در حال نابودي است و تنها از راه استيلاي فرهنگي است كه قدرتهاي بزرگ ميتوانند كشورهاي ضعيف را در اختيار بگيردند.
وي افزود: همين جاست كه اهميت نمايندگان فرهنگي هر كشوري در كشورهاي ديگر مشخص ميشود و به نظر من، اعتبار كار آنها حتي از نمايندگان سياسي مستقر در كشورهاي ديگر هم بيشتر است.
سجادي با بيان اينكه در اوايل استقرار دولت جمهوري اسلامي ايران، ارتباط با دانشگاههاي اروپايي و آمريكايي تا حدي مذموم بود، و اين وضعيت در حال حاضر از هر دو طرف تغيير يافته است، گفت: با توجه در پيشينهي فرهنگي قوي سرزمين ايران، هيچ دليلي وجود ندارد كه هراسي با ارتباط مستقيم با دانشمندان و مراكز پژوهشي و نهادهاي دانشگاهي خارجي داشته باشيد.
وي افزود: تلقي قشر دانشگاهي و فعالان اسلامشناسي، ايرانشناسي و شرقشناسي در كشورهاي دشمن با انديشههاي ايران اسلامي، با تلقي سياستمداران و مردم عادي اين كشورها نسبت به ايران، متفاوت است و اين نكته را بارها در مواجهه با انديشمندان پرشماري كه در مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي حضور مييابند، مشاهده كردهام.
وي تأكيد كرد: اين انديشمندان، نمايندگان فرهنگ و تمدن ايران نزد مردم كشورهاي خود خواهند بود؛ ولي مهم كساني هستند كه به عنوان نمايندگان رسمي ايران در سرزمينهاي خارجي فعاليت ميكنند. حفظ منافع ملي به معناي عام آن، از وظايف اين نمايندگان فرهنگي است و يكي از وظايف آنان، آشنا كردن مردم ديگر كشورها با ادب و هنر و فرهنگ اين سرزمين است.
در پايان اين مراسم، تفاهمنامهي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي توسط رؤساي اين دو نهاد فرهنگي به امضا رسيد كه بر اساس آن، رايزنان فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در خارج از كشور، به صورت افتخاري، رايزني مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي را به عهده خواهند گرفت.
همچنين نخستين حكم رايزني افتخاري مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي كه به امضاي رييس اين مركز رسيده است و توسط دكتر ابوذر ابراهيمي تركمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ايران، قرائت شد، به طور نمادين به محمدرسول الماسيه، رايزن در حال اعزام به رايزني فرهنگي ايران در چين و به نمايندگي از رايزنان فرهنگي كشورمان، توسط كاظم موسوي بجنوردي تقديم شد.
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