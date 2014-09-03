یادواره شهدای کودک و نوجوان استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه قبلا مشکلات زیادی در حوزه صدا و سیما داشته‌ایم، اظهار داشت: با صدا و سیما یک تفاهم نامه ایجاد کرده ایم و امروز هر آنچه در زمینه اطلاع رسانی جامعه شاهد و ایثارگر صلاح بدانند می توانیم انجام دهیم.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید استان بوشهر گفت: هر چه ما برنامه های فرهنگی در حوزه فیلم تولید کنیم به صورت رایگان از سیمای استانی پخش خواهد شد و ما در حال مراحل آماده سازی امری هستیم که بتوانیم تاریخ شهادت شهداء را به صورت زیرنویس از سیما پخش کنیم که این یکی از آرزوهای والدین شهدای ما بود.

موسوی بیان داشت: معتقدم هنرمندان واقعی شهیدان هستند؛ چرا که اگر امروز ما با قلم خود هنرنمایی می کنیم شهیدان با خون خود در صحنه های نبرد هنر خود را به نمایش گذاشتند و به همین سبب نیز رهبری بیان داشته که شهادت هنر مردان خداست.

برگزاری جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی استانی

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در عرصه فرهنگی با تلاش بیشتر درس هایی را که شهداء به ما آموخته اند را به تصویر کشیده و هر چه بیشتر و بهتر در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نقش تاثیرگزارتری ایفا کنیم.

موسوی اضافه کرد: آمادگی داریم که جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی استانی را در گناوه با همکاری و هماهنگی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید شهرستان گناوه برگزار کنیم و طی نامه ای به صورت کتبی آن را اعلام کرده ایم.

وی با اشاره به حوزه تالیف و نشر کتاب و از آنجا که آقای کرمی از هنرمندان شهرستان گناوه کارهای خوبی در حوزه کتاب با موضوع ایثار و شهادت داشته اند، اظهار داشت: آمادگی داریم که خاطرات آزادگان شهر گناوه را در قالب یک کتاب با همکاری وی گردآوری کنیم؛ اما این مهم پس از بررسی در کمیته تخصصی بنیاد شهید استان بوشهر و تایید نهایی در مرکز اجرایی خواهد شد.

75 هزار اثر از شهدای استان بوشهر دیجیتالی شد

موسوی تصریح کرد: ما نزدیک به 75 هزار اثر از شهدای استان بوشهر را در مرکز اسناد بنیاد دیجیتالی کرده ایم و در سال گذشته و سال جاری 22 کتاب در حوزه ایثار و شهادت در استان به چاپ رسیده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: خرسندیم که با همت و کمک هنرمندان، نهادها و موسسات فرهنگی بیش از 200 کتاب در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان بوشهر به چاپ رسیده است.

وی متذکر شد: روسای شهرستان ها نیز در همین زمینه با هنرمندان فعال در این حوزه نشست خواهند داشت و فرم ها را تکمیل می کنیم و پس از جمع بندی و بررسی نتایج توسط کمیته داوران از تعداد زیادی از هنرمندان فعال حوزه ایثار و شهادت در اسفندماه تجلیل خواهد شد.

ساماندهی هنرمندان فعال در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

موسوی با اشاره به طرح ساماندهی هنرمندان فعال در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: در اسفندماه همایشی با حضور هنرمندان فعال در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهیم کرد و در حال تهیه و طراحی فرم هایی هستیم که به شناسایی همه هنرمندان فعال استان در این حوزه بپردازد و در این راستا کمیته هایی نیز مشخص می کنیم.

موسوی تاکید کرد: پیشنهاد برگزاری یادواره شهدای کودک و نوجوان توسط غلامرضا کرمی از هنرمندان برجسته شهرستان گناوه بسیار ارزشمند است و اگر بتوانیم تا پایان سال یک یادواره شهداء را برای آنها طراحی و برگزار کنیم، کاری بسیار شایسته است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید استان بوشهر در پایان گفت: از هنرمندان استان بوشهر در عرصه های مختلف هنری درخواست می کنم که در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با ما همکاری کنند و ما آماده ایم که از پیشنهادات و آثار ارزشمند هنری آنها استفاده کنیم.