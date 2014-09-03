به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی سحرگاه چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های بازسازی آسفالت مشهد ضمن تقدیر از خدمات کارگران در بخش آسفالت گقت: در سال جاری 220 هزار تن آسفالت معادل یک میلیون و 600 هزار مترمربع آسفالت در خیابان های شهر مشهد توزیع شده است.

شهردار مشهد در خصوص آسفالت معابر خاکی شهر گفت: بر این باوریم که تمامی معابر خاکی شهر باید تا پایان سال جاری آسفالت شود و پیشرفت 45درصدی نیز در این حوزه داشته ایم اما این امر با مشارکت مردم محقق می شود.

وی میزان مشارکت مردم در مناطق کم برخوردار را کمتر اعلام و افزود: با توجه به مصوبه شورای شهر در این مناطق بخشی از منابع برای آسفالت از طریق شهرداری مناطق تامین می شود اما باز هم مردم باید مشارکت داشته باشند.

مرتضوی با اشاره به نظارت مستمر از پیمانکاران آسفالت در سطح شهر به منظور کنترل کیفیت آسفالت تاکید کرد: در کیفیت آسفالت بحث زیر ساخت مطرح است، آبیاری فضای سبز بلوارها و یا آب های سطحی از جمله عواملی هستند که باعث تخریب و افت کیفی آسفالت می‌شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان گاهی برای ترمیم شبکه و یا اجرای تاسیسات اقدام به تخریب آسفالت می‌کنند ادامه داد: مدیریت یکپارچه شهری از جمله برنامه های مجلس و دولت بوده است ولی تا کنون موفق به عملیاتی کردن آن نشده ایم؛ مدیریت هماهنگ شهری موضوعی است که می تواند در دستور کار دستگاه های اجرایی شهر قرار گیرد.

وی همچنین افزود: ایجاد تونل مشترک انرژی تنها راه حل پیشگیری از تخریب آسفالت توسط دستگاه های خدمات رسان است.

شهردار مشهد از پیشرفت 40 درصدی کمربند جنوبی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تاپایان سال جاری بخش عمده ای از کمربند جنوبی آماده و 11 کیلومتر آن به بهره برداری خواهد رسید.

وی به تخصیص 160 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه ها در سال جاری اشاره و افزود: کارخانه تولید کمپوست دوم مشهد در دست ساخت است که با راه اندازی آن کل زباله شهر بازیافت و تبدیل به کود می شود.

مرتضوی در خصوص اقامت های ارزان قیمت اذعان کرد: 30 هزار تخت ارزان قیمت را آماده کرده‌ایم که حدود 5 هزار تخت پیشتاز بوده و در حال اتمام است و 25 هزار تخت نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

دیمه کار هدف از بازدید شبانه شهرداری واعضای شورای شهر را خدا قوت به کارگران زحمت کش و فرهنگ سازی به مردم در حفظ بیت المال دانست و افزود: از 220 هزار تن آسفالت تولیدی 60 هزار تن در شب توزیع شده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: با اشاره به اینکه آسفالت هزینه زیادی از بودجه شهر را می گیرد؛ تاکید کرد: مردم باید بدانند بهداشت شهری در گرو آسفالت معابر است.