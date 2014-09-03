حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه می دانم که رئیس جمهور هم محیط زیست را دوست دارد و واقعا حمایت می‌کند؛ اظهار کرد: استدعا دارم که به محیط بانان توجه ویژه ای شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی افزود: موضوع کشف رود برای محیط زیست استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طرحی با عنوان "نجات کشف‌رود" از مدت‌ها قبل در دستور کار استان بوده و در کارگروه نجات کشف رود هم جلسات متعددی برگزار شده است.

صالحی با تاکید بر اینکه تصمیمات خوبی گرفته شده و برخی از این تصمیمات در مراحل اجرایی و برخی نیز به زودی اجرا می شود؛ افزود: از دغدغه‌های استان و استاندار محترم موضوع کشف رود است.

وی عنوان کرد: موضوع کشف رود برای محیط زیست و مسئولان استان بسیار دارای اهمیت است و باید در سفر رئیس جمهور به استان مطرح شود و امیدواریم که در جلسات با هیئت دولت نیز به این موضوع توجه ای خاص شود.

توجه به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد و آلودگی هوا

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت: موضوع دیگر آلودگی هواست که در زمینه‌های مختلف می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد از جمله توجه به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد مانند ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی است.

وی با تاکید بر مطالبه محیط زیست در خصوص استفاده از فراهم شدن شرایط برای بهره‌گیری از سوخت گاز در نیروگاه ها در خواست کرد تا ورود بنزین یورو 4 به مشهد نیز تسریع شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: ورود بنزین یورو 4 و 5 به مشهد از مصوبات قبلی بوده که قرار است آذر ماه این بنزین پاک به مشهد برسد و مطالبه ما از رئیس جمهور محترم این است تا در صورت امکان سوخت پاک زودتر از موعد به مشهد برسد.

وی در ادامه موضوع خشکسالی را از مشکلات دیگر محیط زیست استان دانست و گفت: این خشکسالی‌ها تنوع زیست محیطی و زیستگاه های تحت مدیریت استان را تحت تاثیر قرار داده است و پیدا کردن راه حلی برای این موضوع از اولویت‌های ما نیز هست.

سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی به کمک دولت آمده‌اند

صالحی در بیان دستاوردهای استان در دولت یازدهم عنوان کرد: حمایت از سازمان های مردم نهاد در دستور کار دولت قرار گرفت که فعالیت این سازمان ها متحول شد و ودر مباحث مختلف از جمله محیط زیست به کمک دولت آمدند.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در ادامه از فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در استان خبر داد و گفت: این تکشل های توانمند در حفاظت محیط زیست تشکیل شده اند که این فعالیت های مردمی در حقیقت در راستای اجرای اصل 50 قانون اساسی است که می گوید "حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است."

وی در پاسخ به اینکه آنچه برای کارکنان و تلاشگران عرصه محیط زیست از دولت می خواهید چه خواهد بود؛ گفت: نیروهای محیط زیست به لحاظ پرسنلی، حقوق و مزایایی که دریافت می کنند به آنها کم توجهی شده است و در حقیقت امکانات و تجهیزات این کارکنان زحمتکش در عرصه حفظ محیط و منابع طبیعی کشور متناسب با فعالیت های انجام شده در این نهاد نیست.

وی در ادامه بیان کرد: استدعا دارم که به محیط بانان توجه ویژه‌ای شود.

من هم مثل شما عاشق محیط زیست هستم

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اولین جمله‌ای که در دیدار رئیس جمهور به او خواهید گفت چه خواهد بود؟ گفت: به رئیس جمهور می‌گویم "من هم مثل شما عاشق محیط زیست هستم و از اینکه از محیط زیست حمایت می‌کنید بسیار متشکرم".

صالحی در ادامه تاکید کرد: به عنوان یک مسئول که دغدغه اصلی ام محیط زیست است؛ می دانم که رئیس جمهور هم محیط زیست را دوست دارد و واقعا حمایت می کند.

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