به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدي صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه نهم شهريور ماه سالروز پايتختي ايران و روز قزوين است، اظهارداشت: استان قزوين از استان هايي است که در طول تاريخ خدمات ارزنده‌اي براي کشور داشته است ولي در طول سال‌هاي اخير مورد بي توجهي‌هاي بسياري قرار گرفته است و برگزاري اين چنين نمايشگاه‌هايي مي‌تواند در اين مسير تاثير گذار باشد.

وي بیان کرد: برگزاري چنين مراسمي زمينه‌هاي جذب گردشگر و همچنين سرمايه گذار داخلي و خارجي را فراهم مي‌کند و اين مي‌تواند نقطه آغازي در تحول صنعت گردشگري و اقتصاد استان باشد.

عضو کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تصریح کرد: اگر برنامه ريزي درست و مدوني براي رسيدن به اهداف اين جشنواره صورت گيرد، استان قزوين به کانون توجه دنيا تبديل خواهد شد.

نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: ورود به عرصه معرفي قزوين به ساير شهر ها و کشور هاي دنيا، زمينه ساز شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه اي است که مي تواند با يک برنامه ريزي درست و جامع به حالت بالفعل تبديل شود.

محمدي در ادامه اظهارداشت: صرفا برگزاري همايش ها جشنواره در روز قزوين نمي تواند مؤثر واقع شود و بايد به خروجي هاي آن نيز توجه کرد و در راستاي توسعه اثرات مطلوب طرح هاي اينچنيني تمرکز کرد.

وي تصریح کرد: برنامه ها بايد معطوف به نتايجي موثر باشد که از پس آن ها به دست مي آيد و پس از برگزاري همايش، همه چيز را به حال خود رها نکنيم و نگذاريم هزينه ها و زماني که براي برگزاري آن صرف شده است به هدر رود.