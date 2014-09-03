رزمایش اقوام و عشایر کشور 27 شهریور ماه آغاز می شود/ مانور 2 هزار نفری اقوام ایرانی در تنگه کنشت

علی آزوغ در گفتگو با خبرنگار مهر تاریخ دقیق برگزاری رزمایش بزرگ وحدت اقوام و عشایر را 27 شهریور ماه سال جاری اعلام کرد.

وی ادامه داد: عنوان این رزمایش "بیت المقدس اقوام و عشایر کشور" است که با حضور 9 قوم ایرانی از سراسر کشور در کرمانشاه به مدت دو روز برگزار خواهد شد که نمونه بسیار خوبی از اتحاد و همدلی اقوام ایرانی را به نمایش خواهد گذاشت.

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور تصریح کرد: در این رزمایش بزرگ 2 هزار نفر به صورت مستقیم دخالت دارند که با لباس و تجهیزات مختص به منطقه خود رزم نمایش ها را اجرا خواهند کرد.

آزوغ گفت: در این رزمایش برنامه های متعددی از جمله ایجاد آتش تهیه سنگین، فتح مواضع در قله و... مرور خواهد شد و البته صبح گاه مشترک نیز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش نمایش وحدت و اتحاد بی نظیر میان اقوام و عشایر ایرانی است و پیام مهمی به آنسوی مرزها خواهد داشت.

به گزارش خبر نگار مهر، این رزمایش با حضور عشایر و اقوامی از استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، فارس، لرستان، خوزستان و اردبیل برگزار می شود.

محل برگزاری این رزمایش منطقه نظامی تنگه کنشت کرمانشاه است.