برتری نوجوانان و جوانان سیستان و بلوچستان در جشنواره فضائل رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان موفق شدند در رده سنی 14 تا 17 سال و در بخش خاطرات رضوی سه مقام کشوری را به خود اختصاص دهند.

حدیثه عزیزی با اثر خود با عنوان "وسوسه"، هانیه دهدار با اثری با نام "سلامی به آقا" و شقایق عالی با اثر خود با عنوان "تلخ و شیرین" از سیستان و بلوچستان مقام های نخست تا سوم جشنواره فضائل رضوی امسال را از آن خود کردند.

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان همچنین در بخش نشریه نگاری گروهی نیز عناوین برگزیده جشنواره را به خود اختصاص دادند و در این راستا سحر و سیمین ظفرمند و فرخنده خواجه محمود با ارائه آثار "خروش ها" و نازنین بزی، فاطمه صیاد اربابی، فائزه و ملیکا کده ای با اثری با عنوان "عالم آل محمد" از طرف دبیرخانه رضوی به عنوان برگزیده کشوری انتخاب شدند.

در همین راستا نمایشگاهی متشکل از آثار متعدد و متنوع نوجوانان و جوانان استان در قالب شعر، داستان، روزنامه دیواری و کتاب در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان سیستان و بلوچستان واقع در خیابان جمهوری اسلامی برای بازدید عموم علاقمندان دایر شده است.