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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

کسب جایزه در بخش خاطرات زیارت/

برتری نوجوانان و جوانان سیستان و بلوچستان در جشنواره فضائل رضوی

برتری نوجوانان و جوانان سیستان و بلوچستان در جشنواره فضائل رضوی

زاهدان-خبرگزاری مهر: نوجوانان و جوانان سیستان و بلوچستان در بخش خاطرات زیارت رضوی مقام‌های نخست تا سوم دوازدهمین جشنواره فضائل رضوی را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان موفق شدند در رده سنی 14 تا 17 سال و در بخش خاطرات رضوی سه مقام کشوری را به خود اختصاص دهند.

حدیثه عزیزی با اثر خود با عنوان "وسوسه"، هانیه دهدار با اثری با نام "سلامی به آقا" و شقایق عالی با اثر خود با عنوان "تلخ و شیرین" از سیستان و بلوچستان مقام های نخست تا سوم جشنواره فضائل رضوی امسال را از آن خود کردند.

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان همچنین در بخش نشریه نگاری گروهی نیز عناوین برگزیده جشنواره را به خود اختصاص دادند و در این راستا سحر و سیمین ظفرمند و فرخنده خواجه محمود با ارائه آثار "خروش ها"  و نازنین بزی، فاطمه صیاد اربابی، فائزه و ملیکا کده ای با اثری با عنوان "عالم آل محمد" از  طرف دبیرخانه رضوی به عنوان برگزیده کشوری انتخاب شدند.

در همین راستا نمایشگاهی متشکل از آثار متعدد و متنوع نوجوانان و جوانان استان در قالب شعر، داستان، روزنامه دیواری و کتاب در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان سیستان و بلوچستان واقع در خیابان جمهوری اسلامی برای بازدید عموم علاقمندان دایر شده است.

 

 

کد مطلب 2363194

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