پژوهشسرای دانش آموزی "ارسباران" ویژه عشایر آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این پژوهش سرا اظهار داشت: تحقیق وپژوهش برای تمامی دانش آموزان واجب بوده و باید زمینه های لازم انجام گیرد تا کلیه دانش آموزان منطقه بتوانند ازپژوهش سرا استفاده بهینه ای کنند.

سیدحمایت میرزاده ادامه داد: پژوهش سرا مکملی برای برنامه درسی به منظور ارتقای سطح علمی و عملی دانش آموزان بوده و اداره کشور در سال های آینده به تولید داخل، تحقیق و پژوهش و به دانش آموزان پزوهشگر نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش پژوهش سراهای دانش آموزی گفت: پژوهش سرا مکانی برای انجام تحقیق و آزمایش و آزمودن فرضیه های علمی دانش آموزانی است که به دنبال تحقیق و یافتن مسائل علمی هستند، دانش آموزانی که پرسشگر، خلاق و کنجکاو هستند.

میرزاده ادامه داد: افتتاح این مراکز زمینه ساز ایجاد زمینه بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان، تقویت روحیه گروهی برای فعالیت های علمی و تحقیقی، ایجاد بانک اطلاعاتی برای برطرف نمودن نیاز های دانش آموزان و برقراری ارتباط با سایر نهاد ها و موسسات علمی و پژوهشی می شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در پایان گفت: پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد و این مکان ها و فضاهای تحقیقاتی نقش تعیین کننده ای در رشد خلاقیت و ابتکار دانش آموزان و در نهایت تولید علم و فن آوری دارند.