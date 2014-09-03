ترجمه قرآن کریم به هشت زبان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد نقدی، مدیر مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با اشاره به اینکه این مؤسسه تاکنون 22 ترجمه قرآن را در دستور کار داشته است، گفت: از میان بیست و دو ترجمه قرآن، 7 ترجمه به زبان های انگلیسی، فرانسه، ترکی آذری، ترکی استانبولی، اسپانیولی، چینی و اردو به چاپ رسیده است.



مدیر مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با تاکید بر اینکه مترجمان این موسسه در حال ترجمه قرآن به زبان‌های بنگالی، ژاپنی، رواندایی، گرجی، مرانائو، پشتو، بلتی و لوگاندایی هستند که به زودی چاپ می شوند.



وی تصریح کرد: در موسسه ترجمان وحی هفت ترجمه دیگر به زبان های روسی، لزگی، سوئدی، زولو، داگبانی، ایتالیایی و بخشی از ترجمه فرانسه در حال انجام است و تعدادی از آنها مرحله نهایی را می گذراند.



حجت الاسلام نقدی با اشاره به اینکه اصولاً ترجمه قرآن به زبان های مختلف حداقل بین 5 تا 10 سال زمان می طلبد، اظهار داشت: موسسه ترجمان وحی تلاش کرده است، ترجمه قرآن را در زمانی نسبتا کوتاه تر انجام دهد و هم اکنون هشت ترجمه آماده چاپ دارد که از این تعداد ، ترجمه زبان های ژاپنی و گرجی آخرین مراحل ویرایش را می گذراند که به خواست خدا در ماه های آینده به چاپ می رسند.



وی افزود: کار ترجمه قرآن از سال1373 در موسسه ترجمان وحی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز شد و تاکنون پنج هزار و 800 جلد از قرآن های ترجمه شده به 145 زبان در موسسه جمع آوری شده است.



حجت الاسلام نقدی افزود: با وجود 156 ترجمه انگلیسی فقط 80 ترجمه کامل از قرآن کریم انگلیسی داریم و بقیه ترجمه ها؛ منتخب، جزء یا بخشی از سوره های قرآن است و بیش از 500 ترجمه چاپی به زبان اردو وجود دارد که غریب 230 ترجمه آن در موسسه ترجمان وحی موجود است.



مدیر مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با اشاره به آماری که از ترجمه انجیل و قرآن در قاره های مختلف وجود دارد، گفت: در قاره آفریقا با دو هزار و 100 زبان بیش از 743 ترجمه از انجیل و 44 ترجمه از قرآن صورت گرفته است.



حجت الاسلام نقدی گفت: در قاره آمریکا با 993 زبان، 515 ترجمه از انجیل و یک ترجمه از قرآن، در آسیا با 2 هزار و 322 زبان، 618 ترجمه از انجیل و 64 ترجمه از قرآن، در اروپا با 234 زبان، 210 ترجمه از انجیل و 33 ترجمه از قرآن و در اقیانوسیه با 1250 زبان، 449 ترجمه از انجیل و سه ترجمه از قرآن وجود دارد.