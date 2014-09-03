به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری‌ها به همراه هم، دربرگیرنده قابلیت‌هایی نظیر عملکرد بالا و مصرف نیروی کمتر بوده که این مزایا، بسیاری از نیازهای محاسباتی و محصولات مربوط به زیرساخت‌های رایانه و اینترنت سازمان‌ها و اشخاص را برآورده خواهد ساخت.

برخی از نکات کلیدی رونمایی از این فرایند تولیدی جدید عبارتند از:

• رونمایی از جزییات طرح پردازشگر Intel® Core™ M و تولید اولین محصول با استفاده از فرایند 14 نانومتری.

• ترکیب طرح جدید و فرایند تولیدی، منجر به خلق نوآوری در زمینه شاخص‌های طراحی جدید و شکل‌گیری سیستم‌ها و تجاربی خواهد شد که کم‌هزینه و بی‌سروصدا هستند.

• این طرح جدید به این منظور بهینه‌سازی شده است تا از مزایای قابلیت‌های جدید فرایند تولیدی 14 نانومتری بهره‌برداری شود.

• اینتل اولین شرکتی است که تولید انبوه فناوری 14 نانومتری را در دنیا آغاز کرده است. در این فناوری از نسل دوم ترانزیستورهای Tri-gate (FinFET) با عملکرد صنعتی و قدرت بالا و هزینه کمتر استفاده شده است.

• فناوری 14 نانومتری اینتل در تولید دامنه‌ گسترده‌ای از محصولات، نظیر: سرورها، ادوات رایانه‌های شخصی و اینترنت استفاده خواهد شد.

• طی ماه‌های آتی سایر محصولات مبتنی بر فناوری فرایند 14 نانومتری معرفی خواهد شد.

به گفته رانی بورکار، مدیر عمومی توسعه محصولات شرکت اینتل، «این طرح جدید فراتر از یک دستاورد فنی فوق‌العاده است. این طرح مبتنی بر فلسفه طراحی شرکت اینتل است که منطبق بر نیازهای مشتریان آن است».