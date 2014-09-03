مشکل کم آبی شهرستان شبستر جدی است/ انتقاد از عملکرد دولت در برخورد با ویژه خواران

علی علیلو صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از روستاهای شهرستان شبستر با مشکل کم آبی مواجه هستند، اظهار داشت: در چند روز گذشته مردم این شهرستان با مشکل کم آبی مواجه شده اند و اقدام به تهیه آب از سایر شهرهای نزدیک می کنند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه تسوج بحرانی ترین شهر در میان توابع شبستر بلحاظ کم آبی است، افزود: سهیمه آب آبیاری در این شهرستان 150 لیتر در ثانیه است و به علت برخی ویژه خواری ها و رانت خواری ها، آب آبیاری از 150 لیتر در ثانیه به 95 تا 105 لیتر کاهش یافته است.

نماینده مردم شبستر و صوفیان خاطرنشان کرد: این رانت خواری ها در دولت گذشته اتفاق افتاده بود که در دولت یازدهم نیز هیچ اقدامی برای برخورد با این افراد صورت نگرفته است و متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان نیز از اقدامات برخی از رانت خواران حمایت می کند.

وی همچنین در ادامه گفت: در شهرستان شبستر به علت کم آبی، سرمازدگی اخیر و شور شدن خاک فعالیت بخش کشاورزی از رونق افتاده است.

نماینده مردم شبستر و صوفیان اظهار داشت: طوفان نمکی دریاچه ارمیه باعث خشک شدن باغات شهرستان شبستر شده است و خسارات زیادی به باغداران وارد کرده است.

علیلو خاطرنشان کرد: با خشکی قنوات، آب های زیر زمینی کاهش یافته که قرار بود در دولت یازدهم برای احیای این شریان های آبی بودجه ای اختصاص داده شود، اما تاکنون این امر محقق نشده است.

وی با اشاره به مهم ترین مشکل کشاورزان شهرستان شبستر اشاره کرد و افزود: نبود بیمه روستایی مهم ترین مشکل کشاورزان این شهرستان به حساب می آید و برای اکثر کشاورزان بعد از سال ها فعالیت در زمان کهنسالی هیچ گونه چتر حمایتی وجود ندارد.

علیلو در پایان با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کشاورزان گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر حمایت از این قشر تاکید می کنند از دولت یازدهم انتظار داریم تا برای حل مشکلات بیمه روستایی کشاورزان اقدامات موثری را انجام دهد.