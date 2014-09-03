به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی در نشست سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان در معرض آسیب با بیان اینکه نهادهای اجتماعی فعال در حوزه کودکان کار و خیابان از ظرفیتهای بزرگ کشور هستند گفت: امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای مدنی بتوانیم با اتخاذ سیاست‌های راهگشا از آلام این کودکان بکاهیم.

وی افزود: رسیدگی به وضعیت کودکان از جمله اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم است و مورد تاکید دکتر ربیعی است، به همین خاطر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از هشت سال تعطیلی در آذرماه سال 92 تشکیل جلسه داد. جلسه دوم شورا نیز در فروردین ماه امسال برگزارشد و مصوبات خوبی داشت.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنظیم سند سیاسی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان و بازنگری آیین نامه فعلی در این خصوص اشاره و اظهار کرد: این دو اقدام با کمک فعالان سازمان‌های مردم نهاد در حال انجام است. به نظر می‌رسد سند سیاستی در حال اتمام باشد و بازنگری در آیین نامه فعلی ساماندهی کودکان کار و خیابان به زودی به اتمام خواهد رسید.

کردونی افزود: این سند سیاستی و متن بازنگری شده آیین نامه برای سازمان‌های مردم نهاد فعال در این خصوص ارسال می‌شود تا نظرات آنها نیز منعکس شود و نتیجه این دو اقدام مهم حاصل یک خرد جمعی باشد.