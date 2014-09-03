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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

بازنگری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار

بازنگری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری آیین نامه کودکان کار و خیابان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی در نشست سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان در معرض آسیب با بیان اینکه نهادهای اجتماعی فعال در حوزه کودکان کار و خیابان از ظرفیتهای بزرگ کشور هستند گفت: امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای مدنی بتوانیم با اتخاذ سیاست‌های راهگشا از آلام این کودکان بکاهیم.

وی افزود: رسیدگی به وضعیت کودکان از جمله اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم است و مورد تاکید دکتر ربیعی است، به همین خاطر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از هشت سال تعطیلی در آذرماه سال 92 تشکیل جلسه داد. جلسه دوم شورا نیز در فروردین ماه امسال برگزارشد و مصوبات خوبی داشت.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنظیم سند سیاسی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان و بازنگری آیین نامه فعلی در این خصوص اشاره و اظهار کرد: این دو اقدام با کمک فعالان سازمان‌های مردم نهاد در حال انجام است. به نظر می‌رسد سند سیاستی در حال اتمام باشد و بازنگری در آیین نامه فعلی ساماندهی کودکان کار و خیابان به زودی به اتمام خواهد رسید.

کردونی افزود: این سند سیاستی و متن بازنگری شده آیین نامه برای سازمان‌های مردم نهاد فعال در این خصوص ارسال می‌شود تا نظرات آنها نیز منعکس شود و نتیجه این دو اقدام مهم حاصل یک خرد جمعی باشد.

کد مطلب 2363225

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