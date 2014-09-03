به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مهارت در سطح شهرستانی و استانی برگزار می شود و برگزیدگان در نهایت به مسابقات ملی مهارت راه می یابند که این مسابقات در رشته های مختلف برگزار می شود.

شرکت کنندگانی که به مرحله ملی مسابقات مهارت راه می یابند، بهترینهای رشته های مختلف از سراسر کشور هستند و به همین دلیل، پتانسیلهای قابل توجهی دارند که می توان به آنها به عنوان نیروی کار بسیار ماهر، متخصص و بااستعداد نگاه کرد.

این افراد هرکدام در رشته تخصصی خود بسیار کارآمد هستند و دور هم جمع شده اند تا در نهایت، بهترینهای هر رشته انتخاب و به مسابقات بین المللی اعزام شوند، به این ترتیب برندگان مسابقات مهارت در سطح ملی، بهترینهای کشور در رشته های مختلف هستند.

مسابقات مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه ای و با همکاری بخشهای مختلف برگزار می شود تا منتخبان رشته های مختلف فنی و حرفه ای شناخته و به مسابقات بین المللی اعزام شوند.

قابلیتهای بالای فنی و حرفه ای افرادی که در مسابقات ملی مهارت شرکت می کنند، این امکان را فراهم می آورد که بتوان به آنها به عنوان افرادی که جای آنها در صنعت کشور خالی است، نگاه کنیم.

صنعت نیاز دارد که افراد متخصص، ماهر، بااستعداد و کارآمد در همه بخشهای آن مستقر شوند

صنعت به شدت نیازمند این است که افراد متخصص، ماهر، بااستعداد و کارآمد در همه بخشهای آن مستقر شوند تا بتوانیم شاهد ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای صنعتی باشیم و منتخبان مسابقات ملی مهارت باید جمعیت قابل توجهی از این افراد را تشکیل دهند.

بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا سرمایه گذاری و تلاش ویژه ای برای شناسایی افراد متخصص، ماهر، بااستعداد و کارآمد می کنند درحالیکه برگزاری مسابقات مهارت، این امر را بسیار راحت کرده و برگزیدگان این مسابقات در سطح ملی می توانند بخش قابل توجهی از این افراد را تشکیل دهند.

تلاش و انرژی زیادی برای برگزاری مسابقات مهارت در کشور صرف می شود و بخشهای مختلف ذیربط دست در دست هم داده اند تا این مسابقات برگزار شود و نباید به "برگزاری رقابت میان منتخبان استانی" اکتفا شود.

دانش، استعداد، تخصص، مهارت و کارآمدی منتخبان ملی بلااستفاده باقی نماند

این افراد باید به بهترین نحو و به سرعت در صنایع مختلف جذب شوند تا دانش، استعداد، تخصص، مهارت و کارآمدی آنها بلااستفاده باقی نماند و نتیجه عملی به دنبال داشته باشد.

در این میان، انتظار می رفت که بخش صنعت، اهمیت توجه ویژه به مسابقات ملی مهارت را جدی بگیرد و به آن به صورت کامل واقف باشد درحالیکه شاهد این هستیم که این مسئله در بسیاری از موارد اتفاق نیفتاده است.

بخش صنعت هنوز نتوانسته از همه ظرفیتهایی که به واسطه برگزاری مسابقات مهارت در کشور فراهم شده، استفاده کند و این ظرفیتها بلااستفاده و مغفول مانده است.

به این ترتیب، بسیاری از منتخبان کشوری مسابقات مهارت که چندین دوره آن طی سالهای گذشته برگزار شده، هنوز نتوانسته اند به بخشهای صنعتی راه یابند و جایگاه شایسته ای در این بخشها داشته باشند.

در نتیجه این امر، بخش عمده زحمتهایی که برای برگزاری مسابقات مهارت کشیده شده، اثرگذاری لازم را پیدا نکرده و تاثیر صنعتی مورد نظر را نداشته است.

دلیل اینکه بسیاری از منتخبان ملی مسابقات مهارت هنوز نتوانسته اند به بخش صنعت راه یابند را باید در عوامل مختلف جستجو کرد و یکی از مهمترین این عوامل، بی توجهی مدیران صنعتی کشور به اهمیت به کارگیری این منتخبان در بخشهای مختلف صنعتی است.

عامل دیگر نیز کافی نبودن ارتباط میان بخش صنعت و بخش فنی و حرفه ای است و اگر این ارتباط تشدید و تقویت شود، ظرفیتها بیش از قبل معرفی می شود و مورد استفاده عملی قرار می گیرد.

مسابقات ملی مهارت، بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیتها است

پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت چند روزی است که در مرکز تربیت مربی کرج برگزار می شود و این بهترین فرصت بوده که بخشهای مختلف صنعتی از ظرفیتهایی که این مسابقات فراهم می کنند، استفاده کنند و نگذارند این ظرفیتها بلااستفاده بماند.

رئیس ستاد اجرایی پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برگزاری این مسابقات، امکان بزرگ و قابل توجهی برای صنایع کشور فراهم می کند و این امکان، شناسایی افراد ماهر است.

یدالله مهرعلیزاده ادامه داد: منتخبان سطح ملی مسابقات مهارت، بهترینهای کشور در رشته های مختلف فنی و حرفه ای هستند و باید در بخشهای صنعتی به کار گرفته شوند تا به رونق فعالیتهای صنعتی کمک کنند و ظرفیتهای آنها بلااستفاده نماند.

وی افزود: شناسایی افراد ماهر یکی از مهمترین گامهای موثر برای ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای صنعتی است و سرمایه گذاری های قابل توجهی برای این امر در کشورهای مختلف صنعتی می شود، درحالیکه برگزاری مسابقات ملی مهارت، این امر را بسیار راحت کرده است.

رئیس ستاد اجرایی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت گفت: آماده معرفی نیروی انسانی ماهر به صنایع هستیم و امیدواریم که بخشهای مختلف صنعتی از این مسئله استقبال کنند و به آن بی توجه نباشند.

مسابقات ملی مهارت در کرج امروز به پایان می رسد و از بین برگزیدگان امسال که با برگزیدگان سال قبل رقابت کردند، برگزیدگان نهایی به مسابقات بین المللی برزیل اعزام شوند.



گزارش: لعیا آراسته