به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نصیری ضمن اشاره به بندهایی از قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شاغلین کسب و کار خانگی و اعضاء خانواده آنها که در فضای مسکونی به کسب و کارخانگی اشتغال به کار دارند، در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار می‌گیرند.

وی ضمن اعلام این مطلب که مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از شمول این قانون خارج هستند، گفت: حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب 50 و 45 سال است و در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ارائه درخواست بیش از سنین مذکور باشد، متقاضی بایستی دو برابر مازاد سنی مقرر، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی باشد.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در همین رابطه اضافه کرد: به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا 52 سال سن داشته باشد، می بایست 4 سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دارا باشد. بر همین اساس، افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود .

نصیری نحوه پرداخت حق بیمه و حمایت‌های تأمین‌اجتماعی را شامل سه نرخ 14 درصد (شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی)، 16 درصد (شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و 20 درصد (شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی) عنوان کرد.

نصیری افزود: دو درصد از نرخ‌های یاد شده به عنوان کمک دولت کسر و پرداخت مابقی آن برعهده بیمه‌شده خواهد بود.

وی در خصوص دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه نیز بیان کرد: چنانچه شاغلین کسب وکارخانگی دارای کمتر از 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی باشند، می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد، انتخاب کنند.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360 روز و یا بیشتر نزد سازمان تأمین‌اجتماعی باشد، دستمزد انتخابی نبایستی افزایشی بیش از 10 درصد میانگین مبنای کسر حق بیمه 360 روز آخر وی را داشته باشد. در این صورت متقاضی می‌تواند دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه خود را بین حداقل دستمزد و حداکثر 10 درصد بیشتر از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه انتخاب کند.

نصیری در زمینه نحوه بهره‌مندی بیمه‌شدگان مشاغل خانگی از خدمات درمانی گفت: برخورداری از حمایت درمانی برای این قبیل افراد، درقالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود، اما در صورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر، متقاضی بهره‌مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی باشند، ارائه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام خواهد شد.

وی میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان یا فرانشیز را برای خدمات پزشکی سرپائی 30 درصد و برای خدمات درمانی بستری 10 درصد دانست.