به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: طبق توافقنامه بین شهرداری قزوین و فرماندهی انتظامی استان قزوین پیرامون ارتقاء کیفی و کمی و ساماندهی امور در اجرای ماموریتها و وظایف مشترک بین شهرداری و نیروی انتظامی و سازمانی و تشکیلاتی کردن آنها در قالب ایجاد و تشکیل یگان انتظامی شهرداری، طرفین توافق کردن یگان انتظامی شهرداری با شرایط و ضوابط مطرح شده تشکیل شود.
وی افزود: یگان انتظامی شهرداری یک واحد انتظامی مستقل بوده و از نظر سلسله مراتب فرماندهی در تابعیت فرماندهی انتظامی استان قزوین است.
این مسئول بیان کرد: انجام همه امور محوله از سوی شهرداری و سازمانهای وابسته در چهارچوب قوانین و مقررات از قبیل اجرای قوانین و مقررات و مصوبات و آراء قطعی کمیسیون های ماده 100و 77 و بند 20ماده 55قانون شهرداریها، تصمیمات و دستورات صادره از سوی محاکم و مراجع قضایی مرتبط با شهرداری، پشتیبانی و حمایت و همکاری لازم از عوامل شهرداری برای اجرای آن دسته از وظایف و اموری که همراهی پلیس به عنوان ضابط دادگستری اجتناب ناپذیر و الزامی است و یا حضور عوامل انتظامی موجب تسهیل در انجام امور و کاهش هزینه های مادی و اجتماعی اجرای ماموریت می گردد.مانند اجرای طرحهای عمرانی و اعمال ماده 9 و این وظایف در ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله جلوگیری و رفع سد معابر عمومی، جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی، جلوگیری و برخورد با عوامل و مباشرین و مسببین ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر و حریم آن از جمله این توافق نامه است.
شهردار قزوین تصریح کرد: همچنین حفاظت و حراست از بوستان های سطح شهر، انتظام بخشی روزبازارها و مراکز تحت پوشش سازمان میادین میوه تره بار، جمع آوری خودروهای اسقاطی از سطح شهر، جمع آوری وانت بارهای دوره گرد و دست فروشان، جمع آوری تابلوهای غیرمجاز از سطح شهر، اجرای احکام حقوقی، جلوگیری از ریختن نخاله های ساختمانی در حواشی شهر و باغهای سنتی، جلوگیری از فعالیت زباله گردها و پشتیبانی انتظامی از عوامل کارت پارک و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و امثال آن از وظایف یگان انتظامی شهرداری قزوین است.
نصرتی یادآورشد: همکاری با واحدهای مختلف شهرداری برای وصول مطالبات و استیفای حقوق شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین نظم و امنیت مراسمات برگزار شده توسط شهرداری از قبیل همایشها، افتتاح پروژهها، کلنگ زنی، آموزش و پشتیبانی انتظامی از عوامل نگهبانی شهرداری در برقراری حفاظت فیزیکی ساختمان ها و تاسیسات شهرداری حسب خواسته حراست شهرداری و اجرای دستورات قضایی صادره در رابطه با امور و وظایف مربوط به شهرداری به نحوی که منبعد مامورین شهرداری برای اجرای احکام قضایی نیازی به مراجعه به کلانتری ها نداشته باشند از دیگر وظایف یگان انتظامی شهرداری قزوین است.
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