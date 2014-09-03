برخورد قانونی با زائران حامل مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا جزيني با اعلام اين مطلب گفت: ماده 17 قانون مبارزه با موادمخدر صراحت دارد افرادي كه موادمخدر را حمل و نگهداري مي‌نمايند ضمن ابطال گذرنامه براي بار اول به مدت يك تا 5 سال و در صورت تكرار از 5 الي 15 سال ممنوع الخروج خواهند شد.



جزيني تاكيد كرد: ستاد مبارزه با موادمخدر به جهت حفظ شان و جايگاه كشور و هموطنان ، اين قانون را به صورت كاملاً جدي اعمال خواهد كرد و با زائران حامل موادمخدر مطابق قانون برخوردكرده و اين دسته از افراد را از ادامه اين سفر معنوي باز می دارد.



وي با بيان اينكه در سال گذشته حتي يك گرم موادمخدر در موسم حج از كشور خارج نشده است گفت: كشور عربستان قوانين بسيار سخت و مجازات‌هاي سنگيني را براي كساني كه حتي داروهاي پزشكي حاوي كدئين به همراه دارند در نظر مي‌گيرد.



قائم مقام دبيركل ستاد افزود: زائراني كه نياز به استفاده از دارو دارند حتماً با پزشك كاروان خود هماهنگ کنند و به صورت خودسرانه اقدام به حمل داروهاي پزشكي نكنند زيرا اين كار عواقب سنگيني براي آنان به بار می آورد.



جزيني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به كشف 4154 كيلوگرم انواع موادمخدر در يك هفته گذشته گفت: استان فارس با كشف 2909 كيلوگرم حشيش بيشترين مقدار كشفيات موادمخدر را طي يك هفته گذشته داشته و رتبه بعدي مربوط به استان خراسان جنوبي با كشف 576 كيلوگرم ترياك است.



اين مقام مسوول در ستاد اعلام كرد كه كشفيات گفته شده در هفته گذشته طي 3 مورد اقدام اطلاعاتي و 11 مورد اقدام عملياتي به دست آمده است.