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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۵

تصادفات رانندگی خودروهای سنگین در ماهدشت کرج حادثه آفرید

تصادفات رانندگی خودروهای سنگین در ماهدشت کرج حادثه آفرید

کرج - خبرگزاری مهر: معاون مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی استان البرز از مصدومیت 9 نفر در تصادفات رانندگی ماهدشت کرج خبر داد.

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اعلام کرد: امروز دو حادثه تصادف در جاده های استان البرز رخ داد که در حادثه اول در اثر برخورد یک دستگاه خاور با یک دستگاه پراید و در خیابان افرا ماهدشت چهار نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: این حادثه در ساعت 7 و 16 دقیقه امروز چهارشنبه رخ داد و مصدومان آن که همگی مرد بودند پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان مدنی منتقل شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: حادثه دوم نیز در ساعت 7 و 16 دقیقه صبح امروز در جاده کرج  ماهدشت- مردآباد رخ داد که بر اثر آن 5 نفر مصدوم شدند.

رحمتی افزود: این حادثه بر اثر تصادف یک دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه کامیون رخ داد و پنج مصدوم آن که دو زن و سه مرد بودند برای اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شدند.

 

کد مطلب 2363245

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