کرمانشاه قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر نعمتی زرگران صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کرمانشاه و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان کرمانشاه با داشتن آثار تاریخی فراوان، جاذبه های طبیعی و گردشگری بی نظیر و شرایط آب و هوایی متنوع و نیز داشتن یک فرهنگ غنی قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور را داراست.

وی بر لزوم توسعه امکانات و زیر ساخت های گردشگری استان کرمانشاه تاکید کرد و افزود: مسئولین کرمانشاه به دلیل قرار داشتن این شهر در مسیر زوار عتبات عالیات باید شرایط توسعه فرودگاه بین المللی آن را فراهم کنند.

نعمتی زرگران گفت: با توسعه فرودگاه کرمانشاه و افزایش پروازهای خارجی در این فرودگاه، شرایط برای بهبود و توسعه گردشگری در سراسر استان مطلوب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که موجب رونق گردشگری خواهد بود احداث سالن های همایش برگزاری کنفرانس ها و جشنواره های بزرگ است.

دبیر ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر کشور ادامه داد: در صورت احداث چنین سالن هایی، کرمانشاه می تواند خود را به عنوان میزبان نشست های مهم در غرب کشور معرفی کرده که این مسئله می تواند در بهبود اقتصاد استان نیز نقش قابل توجهی داشته باشد.

نعمتی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تبلیغات در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: با توجه به آمارها کرمانشاه یکی از پربازدید ترین استان ها در ایام نوروز بود که در صورت معرفی و تبلیغات بیشتر و با توجه به پتانسیل های استان این آمار می تواند به نحو چشمگیرتری افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: تحول بزرگی در بحث توسعه زیر ساخت ها و و روان شدن موضوع سفر با اجرای برنامه ریزی های گسترده ای که انجام شده صورت خواهد گرفت.









