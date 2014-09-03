پرويز سالاري رئيس شوراي شهر بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات رئيس و اعضاي هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر بندرعباس صبح چهارشنبه برگزار شد.

در اين انتخابات پرويز سالاري با كسب هشت راي به عنوان رئيس جديد شوراي شهر بندرعباس انتخاب شد.

راحله مولايي نيز كه پيش از اين به مدت يك سال رئيس شوراي شهر بندرعباس بود در اين انتخابات تنها پنج راي كسب كرد. اين در حالي است كه سال گذشته راحله مولايي در رقابت با پرويز سالاري با كسب هفت راي در مقابل شش راي پرويز سالاري، رئيس شوراي شهر بندرعباس شده بود.

همچنين در اين انتخابات هومن رفيعي و عبدالله آبسواران هر كدام با هفت راي به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

كيانوش جهانبخش نيز با هشت راي منشي اول شوراي شهر بندرعباس شد و پروين عليزاده با هفت راي منشي دوم شورا شد.