فولاد مشگین شهر به گرمی انتقال نمی یابد

حجت الاسلام میر قسمت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اینکه گفته می شود واحد تولیدی فولاد مشگین شهر به گرمی انتقال می یابد درست نیست و در حال حاضر در گرمی مقدمات ایجاد یک کارخانه فولاد بررسی می شود.

وی افزود: سرمایه گذاری برای ایجاد این کارخانه اعلام آمادگی کرده و پیش بینی شده 200 میلیارد تومان برای این مجموعه هزینه خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی در پاسخ به این سوال که "آیا این سرمایه گذار همان سرمایه گذار فولاد مشگین شهر است"، تصریح کرد: سرمایه گذار یک فرد دیگر است و ما پیشنهاد وی برای راه اندازی این مجموعه را بررسی می کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پروژه تعارضی با قوانین زیست محیطی دارد که از محیط زیست خواسته ایم بررسی کرده و مجوز ایجاد این واحد را بدهد.

وی افزود: ایجاد واحدهای صنعتی باید با در نظر گرفتن نکات حفاظت زیست محیطی همراه باشد و تا زمانی که این تعارض رفع نشود فولاد گرمی راه اندازی نخواهد شد.