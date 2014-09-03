جواد حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر اصلي ترين درخواست در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان را تامين اعتبار پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش استان اعلام کرد.

وی آشنايي دولت با چالش‌ها، امكانات و فرصت هاي آموزش و پروش را يكي از اهداف ديدار با هيئت دولت دانست و افزود: در تلاش هستيم كه نمايندگان فرهنگيان و منتخبين دانش آموزان، ديداري را با هيئت دولت داشته باشند تا بتوانند از نزديك مشكلات و نظرات خود را به رئيس جمهور و كابينه اعلام کنند.

مدير كل آموزش و پروش خراسان رضوي با تاكيد براينكه باید ازحضور دولت در استان حداکثر استفاده را ببريم، گفت: طرح‌هایی که در گذشته مطرح شده و مغفول مانده را در این سفر پيگيري خواهیم کرد و جهت اخذ مجوز براي پروژه‌های در دست ساخت برای آینده نیز رايزني‌هايي انجام خواهد شد.

وي با اعلام اينكه پروژه‌هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و کد طرح ملی دريافت كرده‌اند؛ توسط دولت مورد توجه قرار می‌گیرند؛ بیان کرد: آموزش و پرورش استان پنج طرح دارای کد ملی با مجموع اعتبار 52 میلیارد تومان در استان دارد كه تامين اعتبار اين طرح‌ها از جمله درخواست‌هاي ما از دولت است.

حسيني درخصوص اخذ برخي مجوزها براي خدمات رفاهي فرهنگيان اذعان کرد: لايحه اي جهت ارايه به دولت تنظيم شده كه براساس آن مراكز اقامتي ارزان قيمت براي فرهنگيان در اطراف حرم ساخته شود و همچنين پروژه هايي در قالب سهام به فرهنگيان واگذار و عرصه آن نيز به معلمان هبه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از تکمیل فضا‌های نیمه تمام خیرین با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و اعتباری 27 میلیاردی، تخریب و بازسازی مدارس با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و اعتبار 7 میلیارد و 800 میلیون تومانی و تکمیل فضا‌های ورزشی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصدی و اعتبار 5 میلیارد و هفتصد تومانی تحت عنوان طرح‌های قابل ارائه به دولت یاد کرد و افزود: تفاهم نامه هايي را جهت دریافت سرانه با وزیر نفت، جهت بهبود تجهیزات مدارس و هنرستان ها با وزیر صنعت، معدن و تجارت و به منظور ساخت مراکز اقامتی ارزان قیمت برای زائرین فرهنگی با وزیر راه و شهرسازی آماده كرده‌ايم كه در اين سفر به هيئت دولت ارايه مي‌کنیم.

حسيني همچنین پیگیری تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد با اعتبار 12 میلیارد تومانی و توسعه زیر ساخت‌های مجتمع آموزشی پژوهشی فرهنگیان با اعتبار 8 میلیاردی را از دیگر خواسته‌های آموزش وپرورش خراسان رضوی از دولت تدبیر و امید برشمرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بهره برداری از 21 پروژه را از برنامه هاي اين سازمان اعلام و افزود: 90 پروژه ديگر نیز در مهر ماه همزمان با سال تحصیلی جدید افتتاح خواهد شد.