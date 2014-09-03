طرح تحول نظام سلامت موجب کاهش دغدغه های مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های بهداشتی،درمانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج گفت: دولت ها وظایف و مسئولیت های فراوانی برعهده دارند که حتی اگر بخشی از آن به مراکز خصوصی واگذار شود بازهم از رسالت و وظیفه دولتمردان کاسته نمی شود.

وی عنوان کرد: بخش بهداشت و درمان یکی از بخش هایی است که مسائل و موضوعات مرتبط با آن همواره مورد نگرانی و دغدغه ی مردم بوده است.

وی اظهارداشت: مردم کشورما در طول سالیان متمادی هر زمان که خود یا اطرافیانشان به بیماری مبتلا می شدند علاوه بر نگرانی از دست دادن سلامت، دغدغه اصلی آنها هزینه های درمان بود که گاهی تمام سرمایه زندگی خود را در این راستا هزینه می کردند.

استاندار کردستان عنوان کرد: یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید افزایش ارائه خدمات اجتماعی،بهداشتی و درمانی به ویژه در حوزه سلامت به مردم است که در این راستا هم اقدامات موثری تاکنون انجام شده است.

زاهدی اظهارداشت: با گذشت حدود یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم با اعمال سیاست ها و اجرایی کردن برنامه هایی هم چون طرح تحول نظام سلامت در کشور شاهد کاهش و رفع دغدغه های مربوط به هزینه های درمان از سوی مردم هستیم.

وی بیان کرد: هم اکنون در مرکز جراحی قلب بیمارستان توحید سنندج هزینه ای که برای جراحی از بیماران دریافت می شود حدود 250 هزار تومان است که نسبت به گذشته کاهش بسیار چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: مسئولان دولت تدبیر و امید همواره در تلاش برای افزایش خدمات بهداشتی و درمانی و رفاهی در کشور هستند و به تبع در استان ها نیز اقداماتی در این راستا صورت گرفته و می گیرد.

استاندار کردستان عنوان کرد: در هفته دولت شاهد افتتاح پروژه های متعددی دربخش ها وحوزه های مختلفی در استان بودیم و در طول سال هم این روند ادامه خواهد داشت.

زاهدی اظهارداشت: پروژه هایی را در استان به بهره برداری می رسانیم که به طور کامل امر ساخت آنها به اتمام رسیده باشد و مردم بتوانند از خدمات آنها بهره مند شوند.

وی بیان کرد: از اهالی رسانه استان خواسته ام که اگر پروژه ای آماده افتتاح نیست مرا در جریان بگذارند تا اجازه افتتاح آن داده نشود.

وی عنوان کرد: مسئولان باید همواره به گونه ای رفتار،برخورد و کار کنند که اعتماد مردم را بیشتر جلب کنند چرا که در صورت افزایش اعتماد مردم شاهد مشارکت بیشتری هم از سوی آنها خواهیم بود.

استاندار کردستان اظهارداشت: دانشکده دندانپزشکی سنندج به این منظور راه اندازی و تجهیز شده است که علاوه بر پذیرش دانشجو از داخل کشور شرایط جذب دانشجو از خارج کشور هم برای استان فراهم شود.

زاهدی عنوان کرد: علاوه بر خدمات بهداشتی و درمانی بایستی بخش آموزش پزشکی هم از نظر کمی و هم کیفی ارتقا پیدا کند.

وی یادآور شد: با راه اندازی فاز دوم دانشکده دندانپزشکی شاهد تقویت بخش آموزشی این رشته و همچنین ارائه خدمات با کیفیت به مردم خواهیم بود.