انتقاد از رقابت نابرابر فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان/ "رفاه" از گلایه مشتریان تا رضایت مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه در حالی شاهد احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشورهای پیشرفته اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و امریکا و غیره و از سوی دیگر کشورهای عربی از جمله قطر و کویت به این سمت هستیم که این فروشگاه ها در سطح دنیا توانسته اند خود را در ردیف بنگاه های برتر اقتصادی قرار دهند. حال در اصفهان تعداد این فروشگاه‌ها نه تنها طی بیش از 10سال از انگشتان دست هم متجاوز نشده بلکه با حضور در این فروشگاه ها بدون شک با یک حالت راکد و رکود مواجه می شویم.

سیما خوشایند یکی از شهروندان است که با مراجعه به فروشگاه زنجیره ای رفاه واقع در پارک لاله در گفتگو با خبرنگار مهر علت حضور خود را در این فروشگاه ضمن بازدید از فروشگاه و مطلع شدن از قیمت و کیفیت اجناس، خرید کالای مناسب اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به نیم ساعت است که در این فروشگاه هستم اما هنوز نتوانستم کالای مورد نظر خود را که هم از بعد کیفی و زیبایی مناسب باشد، پیدا کنم.

وی با بیان اینکه مثلا در لوازم خانگی تنوع کالا بسیار پائین تر از سطح بازار است، افزود: یا در پوشاک این تنوع را نیز شاهد نیستم.

خوشایند گفت:هر مشتری به دنبال کالای ارزان قیمت و با کیفیت و متنوع است و به طور قطع این کالا را در هر کجا پیدا کند خریدار آن هست.

نیما ساجدی یکی دیگر از مراجعه کنندن به این فروشگاه از عدم رعایت بهداشت در این فروشگاه گلایه کرد و گفت: فضای فروشگاه رفاه طوری طراحی شده که راه های جذب مشتری در آنها مشاهده نمی شود.

ساجدی اعلام کرد: اصفهان در احداث فروشگاه های زنجیره ای به شدت کوتاهی داشته است و فکر می کنم آنچه سبب شده که این فروشگاه ها خلوت باشد به دلیل عدم استفاده و کاربرد روش های جذب مشتری است.‏

ضعف تبلیغاتی و ایجاد بازار رقابتی نابرابر در اصفهان سبب تضعیف فروشگاه های زنجیره ای رفاه شد

بدنبال پیگیری این موضوع و جریان رکود فروشگاه های زنجیره ای رفاه ، مشاور مدیر فروشگاه های رفاه اصفهان اظهار داشت: می پذیریم که هم اکنون برخی فروشگاه های دیگر رقیب جدی برای فروشگاه های زنجیره ای رفاه شده اند اما اگر سری به بیلان های فروش خود بزنیم به نسبت راضی هستیم.

سید روح الله برکت با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از اجناس ما زیر قیمت کالا در بازارهای داخلی اصفهان است، ادامه داد: اگر مشاهده می کنید که نرخ اجناس در بازارهای دیگر زیر نظر شهرداری اصفهان کمتر از فروشگاه های زنجیره ای رفاه است به علل دیگری است که تعادل نظام توزیع بازار را برهم زده است و سبب ورشکستگی بسیاری از کاسب کاران شده است.

وی ادامه داد: قبول داریم ضعف تبلیغاتی ما است که امروزه به قول شما شاهد مراجعه کمتر مردم به فروشگاه های رفاه هستیم و در حوزه اطلاع رسانی به مردم بسیار کم کار کردیم.

برکت در پاسخ به این سوال که این انتقاد بر شما وارد شده" اگر فروشگاه های زنجیره ای رفاه دولتی نبود شاید انگیزه برای کارو ارتقاء بیشتر می شد" ادامه داد: به طور قطع وقتی کار خصوصی شود راندمان کار بالا می رود.

وی در پاسخ به انتقاداتی در رابطه با تعداد کم فروشگاه های رفاه در سطح اصفهان گفت: اگر امروز شاهد عملکرد قوی برخی فروشگاه های دیگر هستیم چون مالیات خود را به جای پرداخت بر اساس بند الف بر پایه بند "ج" می پردازد ، یک سوم حقوق را به پرسنل خود می دهد، تنها اشخاص رسمی در آنجا بیمه هستند و یک پنجم تا یک هفتم قیمت کارشناسی املاک از این اشخاص گرفته می شود.

مشاور مدیر فروشگاه های رفاه اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا فکر نمی کنید یکی از عوامل مراجعه مردم به سمت دیگر هایپر استارت ها که زیر نظر شرکت خصوصی هستند، به دلیل تمیزی محل و مکان و حتی روپوش تمیز و یکدستی که کارکنان آن دارند و در فروشگاه های رفاه اولین چیز که به چشم میخورد فضای نامرتب و بعضا غیر بهداشتی برخی از مکان های این فروشگاه است، گفت: به طور قطع حرف شما را قبول دارم و البته در این خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته است.

پاسخگویی برکت در مقام مشاور مدیر فروشگاه های رفاه اصفهان در حالی بود که پس از پیگیری های مکرر برای مصاحبه وگفتگو با مدیر فروشگاه های رفاه موفق به این امر نشدیم.

در همین راستا نیز مدیرداخلی فروشگاه زنجیره ای رفاه لاله به هنگام پیگیری این موضوع و گلایه مراجعین به این فروشگاه به وضعیت اسفبار معتادین در پارک و وضعیت بهداشتی سطح شهر اصفهان و هزار و یک مشکل دیگر اشاره کرد و گفت: آنچه سبب اینگونه مشکلات می شود عدم فرهنگ برخی مردم است و به عدم برنامه ریزی و همچنین نبود یک روند مشخص در کشور بر می گردد.

درویش در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید که فرهنگ از من و شمای مسئول آغاز می شود ، بیان داشت: مشکلات در کشور متعدد و به سطوح بالا بر می گردد و وضعیت اقتصادی بهم ریخته به نوعی در بروز بسیاری از مشکلات نقش دارد و پرداختن به این مسائل در حاشیه است.

وی گفت: ضعف تبلیغاتی ما و ایجاد بازار رقابتی نابرابر در اصفهان سبب تضعیف فروشگاه های زنجیره ای رفاه در این استان شده است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در اصفهان طرح شکست خورده است

در همین ارتباط نیز موضوع را از سوی متخصصان و کارشناسان حوزه اقتصاد اصفهان پیگیر شدیم که عمادزاده متخصص حوزه اقتصاد در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: فلسفه‌ وجود این فروشگاه به قرن بیستم بر می‌گردد و هم اکنون شاهد فروشگاه‌های بسیار بزرگ زنجیره‌ای در فرانسه، آلمان و امریکا هستیم به طوری که این فروشگاه ها در قالب مجموعه‌های زنجیره‌ای در زمین‌های هزار در هزار کیلومتر در خارج از شهر با فضای بزرگ پارکینگ احداث شده و افراد با یکبار ورود مایحتاج یک ماه خود را با قیمت بسیار مناسبت تامین می‌کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: این فروشگاه‌ها به وسیله بخش‌های خصوصی اداره می‌شود و صاحبان آن به دلیل ورود حجم زیادی از کالاها قیمت تمام شده برای آنها بسیار پائین تر می افتد و با احتساب سود آن باز هم امکان عرضه کردن کالاها با قیمت ارزان‌تر به دست مشتری است.

وی گفت: در این فروشگاه‌ها از ترفندها و راهکارهای زیادی برای جذب مشتری و فروش کالا با قیمت ارزان‌تری وجود دارد.

عمادزاده همچنین از ایجاد فضاهای بازی برای کودکان در این فروشگاه‌ها خبر داد که والدین بتوانند چندین ساعت را بدون دغدغه در مجموعه‌های زنجیره‌ای از اجناس بازدید کنند، گفت: مجموعه‌های زنجیره‌ای رفاه در کشورهای اروپایی به گونه‌ای طراحی شده که خانواده‌های در روزهای تعطیل از صبح تا بعدازظهر به این مراکز مراجعه می‌کنند و ضمن خرید کالا، فضای سبزی برای پیکنیک خانوادگی ایجاد شده و حتی فضایی برای شستشوی ماشین و تفریح بزرگان در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در اصفهان نیز باید به این سمت بروند و فضای آن به گونه‌ای طراحی شود که دیگر دغدغه پارک ماشین نباشد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه می تواند با واگذاری غرفه‌های خود به بخش های خصوصی به نوعی تحرک و پویایی به این فروشگاه‌ها ببخشد.

وی تصریح کرد: حتی در اروپا شاهدیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها به عرضه یک نوع کالا اقدام کرده اما در همان جنس کالا دو هدف عمده این فروشگاه ها را از جمله عرضه کالای ارزان، متنوع، با کیفیت و دسترسی آسان به تمام طرحها و جنس ها ایجاد شده از جمله فروشگاه‌های بزرگ C&A که مخصوص پوشاک است.

عماد زاده با اشاره به اینکه به غیر از مجموعه های بزرگ زنجیره ای در کشورهای اروپایی که عمدتا در خارج از شهر مکان یابی شده است در داخل شهر نیز فروشگاه های بزرگی تعریف شده است، ادامه داد: در این مجموعه ها و فروشگاه ها خدمات زیادی به مصرف کننده ارائه و مجموعه جذابی را ایجاد کردند.

وی اظهار داشت: برای مثال یک خانواده با یکبار مراجعه 500 هزار تومان تمام اجناس مورد نیاز خود را با قیمت خیلی مناسب وارزان که در خارج از مجموعه و سطح شهر با درصدی قیمت بالاتر قادر به تامین آنها بود، تهیه می کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: هم اکنون به بازارهای کوثر که از سوی شهرداری اصفهان ایجاد شده توانسته رضایت خاطر مردم را جلب و تا حدودی شاکله فروشگاه های زنجیره ای رفاه را فراهم سازد.

عضو کمیسیون اقتصاد شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر امروز فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در اصفهان گرفتار رکود شده و در اجرای طرح‌ فروشگاه ها رفاه عملا شکست خوردیم به دلیل عدم وجود رقابت در بازار کار این فروشگاه ها است.

جهانگیری با اظهار اینکه این نوع از فروشگاه‌ها باید از راهکارهای مختلفی برای فروش اجناس و جذب مشتری استفاده کنند، بیان داشت: به عنوان مثال این فروشگاه ها پس از 10 سال باید به سمت الکترونیکی کردن خدمات خود بروند و با ایجاد فضاهای جذابی به سمت جذب مشتریان خود بروند.

برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه نیاز به اعتبارات زیاد داریم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز گفت: در صورتی که گران فروشی و قیمت بالای کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در مقایسه با سطح بازار محرز شود، پیگیر آن می‌شویم.

احمدیه با تکذیب گران قیمت بودن کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه سطح شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر دو فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در سطح شهر وجود دارد.

وی به علل عدم توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در اصفهان اشاره کرد و افزود: در اصفهان نزدیک به 120 هزار صنف داریم که اگر بخواهیم از هر صنفی برای دو نفر هم اشتغالزایی کنیم لازم به صرف اعتبارات زیادی است که در زمان حاضر ازعهده این مجموعه خارج است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که گران فروشی و قیمت بالای کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در مقایسه با سطح بازار محرز شود، پیگیر آن می‌شویم.

وی اضافه کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به منظور دسترسی آسان عامه مردم به تمام اجناس موردنیاز خانوارها و قرار دادن کالاهای ضروری در کنار یکدیگر با قیمت مناسب احداث و همچنان به رسالت خود ادامه می دهد.

احمدیه در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید که مراجعه عامه مردم به این فروشگاه ها به خاطر قیمتهای بالا کم شده و با رجوع به این مراکز شاهدیم که اجناس آن در قالب بن کارت‌های کارمندانی به اجبار به آنها فروخته می‌‌شود، گفت: اگر چنین چیزی صحیح بود این پایداری آنها در طول بیش از ده سال احداث این فروشگاه‌ها را به منظور پشتیبانی و حمایت از دولت را بی معنا می سازد.

گزارش: عاطفه قلع ریز