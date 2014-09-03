شهدا با نثار خون خود بهای سنگینی برای احیای دین اسلام پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین شریعتینژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم روستای گسک در گلزار شهدای این روستا اظهار کرد: شهدا زنده بوده و صاحب حیات ابدی و جاودانه هستند.
وی بیان کرد: امروز همه ما مدیون رشادتها و دلاوریهای شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستیم.
حجتالاسلام شریعتینژاد ادامه داد: امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون خون شهدا بوده و باید با تاسی از شهدا؛ در راه دین و اسلام، مقاوم و پایدار بمانیم.
وی با بیان اینکه بهای سنگینی برای احیای دین اسلام با خون شهدا، پرداخت شده است، افزود: شهدا، راستقامتان همیشه تاریخ هستند و آنها با نثار خون خود سبب تنومند شدن درخت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند.
حجتالاسلام شریعتینژاد با اشاره به مشخصههای دوستداران امام رضا(ع) افزود: دوستدار امام رضا(ع) در عمل خیر گشادهدست است.
وی قدردانی از خوبیهای دیگران را از دیگر مشخصههای دوستدار امام رضا(ع) دانست و گفت: محبت و خوبیهایی که کسی برای دوستدار امام رضا(عام) انجام میدهد، فراموش شدنی نیست.
گفتنی است؛ اقشار مختلف مردم روستای گسک پس از استقبال از کاروان خدام رضوی، پرچم بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را از مسیر بلوار صاحب الزمانی تا گلزارشهدای روستا همراهی کردند.
همچنین کاروان خدام رضوی در ادامه حرکت خود به دیدار خانواده شهدا و جانبازان روستای بورنگ شهرستان درمیان رفتند و نشان خادم افتخاری به پدر و برادر شهید گل محمد اکبری و جانباز غلامحسین چاپاری و دو فرزندش اهدا شد.
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