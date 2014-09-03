استفاده از علوم مختلف را واجب می دانیم/ برخی جنجال بیهوده راه انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مکارم شیرازی صبح امروز 12 شهریورماه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان تهران که در مصلی تهران برگزار شد، گفت: برخلاف آنچه دشمنان ما تبلیغ می کنند، ما معتقدیم هر چه علم بیشتر پیشرفت کند، اهمیت مسائل انسانی بیشتر مشخص می شود.



وی ادامه داد: ما از پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی استقبال کرده و استفاده از علوم مختلف را واجب می دانیم. برخی جنجال های بیهوده راه انداخته اند که می خواهند جلوی پیشرفت علم و تکنولوژی را بگیرند. این حرف بیهوده ای است، درهای علم را نمی توان به سوی جوانان بسته نگاه داشت. اما صحبت ما این است که از این درهای گشوده شده دزدان وارد نشوند، غربی‌ها علومشان آمیخته با ناخالصی ها است ما باید آن را تسویه کنیم. ما باید از علوم دیگر، از تکنولوژی دیگر استفاده کنیم ولی باید آن را تسویه کنیم.



وی در ادامه تقارن سال تحصیلی حوزه علمیه استان تهران را با ولادت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) تبریک گفت و افزود: اگر به عقب بازگردیم و تاریخ قیام پیامبر اکرم(ص) را مطالعه کنیم می بینیم یکی از موجباتی که در قیام آن حضرت رخ داد، مساله علم و دانش است. در دنیای امروز با پیشرفت هایی که صورت گرفته به علم اهمیت زیادی داده می شود ولی جالب اینجاست که اسلام هم علم را واجب کرده و هم تعلیم را، یعنی در اسلام تعلیم و تعلم با هم واجب شده است.



وی به احادیثی در مورد علم اشاره و خطاب به طلاب بیان کرد: اگر می دانستید به چه عبادتی مشغول هستید و چه حسناتی در نامه اعمال شما نوشته می شود و چه برکاتی برای آخرت شما ذخیره می شود، همیشه مشغول تحصیل علم بودید.



آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با توجه با نزدیک شدن ولادت امام رضا(ع) اشاره و تصریح کرد: یکی از القاب امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) است حال اینکه چرا این لقب به امام رضا(ع) داده شده است، حال اینکه همه ائمه عالم بودند. در زمان امام رضا(ع) شرایطی بود که باعث شد این لقب به ایشان داده شود. زمانی که امام رضا(ع) عهده دار امامت بودند، فضای عجیبی بود کشورهای اسلامی به قدری توسعه یافته بود که در هیچ زمانی این همه توسعه نداشت.



وی یادآور شد: تمدن ها، مکتب ها، مذهب ها و شبهه ها به کشورهای اسلامی هجوم یافته بود و از طرفی نیز منافقان از این موقعیت استفاده می کردند و امام رضا(ع) در این شرایط در مقابل هجوم این شبهه ها ایستاد و از اسلام دفاع کرد. زمانی که وی ولیعهد مامون بود و به صورت تحمیلی ولیعهد شده بود، دربار مامون جلسات مناظره ای را برگزار می کرد تا به اسلام خدشه وارد کند، ولی در این مناظرات همیشه برتری علمی با امام رضا(ع) و مکتب اسلام بود و همین باعث می شد حقانیت مکتب اسلام برای همه ثابت شود.



آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به طلاب حاضر در جلسه توضیح داد: رسالت شما علما، مدرسین و طلاب خواهر و برادر این است که از امام رضا(ع) الگو بگیرید در حال حاضر از یک طرف شبهات و تهاجم فرهنگی همه جا را گرفته و منافقان معتقدند بهترین گزینه تهاجم فرهنگی است و هزاران ماهواره، اینترنت و وسایل فاسد و مفسد شبهات را نشر می دهد، وظیفه شما این است که به علم روز مجهز شوید و مسلح به صدای منطق شده و از اسلام دفاع کنید.



وی اضافه کرد: برخی می گویند به قدری دنیا آلوده شده است که دیگر آب از سر گذشته و این افراد یک حالت وادادگی، انفعال و یاس به خود می گیرند. این اشتباه بزرگی است. مکتب اهل بیت(ع) و منطق اسلام قوی ترین و جوابگوی همه شبهات است.



مرجع تقلید اسلام تصریح کرد: مکتب اهل بیت(ع) در دنیا پیشرفت عظیمی کرده است و امیدواریم برنامه تکفیری ها روشن شود و دنیا بداند که اینها ربطی به اسلام و مسلمین ندارند، بلکه این یک مشت خرافات مغزهای گرفتار جنون است نه اسلام و اسلام با منطق صحیح در دنیا به پیشرفت خود ادامه می دهد.



آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه به طلاب تاکید کرد: یک سنت هایی در حوزه های علمیه است که این سنت ها را باید حفظ کنیم. از جمله این سنت ها مطالعه پیش از استاد است و همچنین به فراگیری از استاد قناعت نکردن و برگزاری مباحثه بعد از جلسات، سنت خلاصه نویسی اینها همه سنت هایی است که باید حفظ شود.



وی در ادامه افزود: فرقی که امروز حوزه های علمیه و دانشگاه های ما با دانشگاه های دنیا دارند، این است که به موازات پیشرفت علمی، پیشرفت اخلاق و تقوا اهمیت دارد ولی در دانشگاه های دنیا درک اخلاق جایی ندارد به خاطر همین است که بمب اتم و سلاح کشتار جمعی ساخته می شود. در دانشگاه های اسلامی و حوزه ها می گویند به موازات پیشرفت علم، پیشرفت تقوا نیز باید دنبال شود و اینها بدون یکدیگر خوب کار نمی کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان سخنانش اظهارداشت: در دوره ای که اخلاق تحت بمباران دشمن است باید حوزه‌های علمیه درس اخلاق را حفظ کنند و حافظ آن باشند. طلاب از ما می پرسند که علت پیشرفت طلاب چیست، اول نظم، دوم پشتکار و سوم خلوص است. هر چه خلوص بیشتر باشد به همان نسبت پیشرفت بهتر می شود.