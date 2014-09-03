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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

مصر خواستار اتحاد جامعه جهانی برای مقابله با داعش شد

مصر خواستار اتحاد جامعه جهانی برای مقابله با داعش شد

وزیر خارجه مصر تاکید کرد که مقابله با خطرات داعش در عراق و سوریه، مستلزم اتحاد جامعه جهانی در برابر داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "سامح شکری" وزیر خارجه مصر، در اظهاراتی خواستار یک راهکار بین المللی و گروهی برای مقابله با خطرات داعش در عراق  سوریه شد.

وی در این خصوص گفت: ما احتیاج به یک کار دسته جمعی و راهکار بین المللی برای مقابله با این پدیده سیاسی، نظامی و اجتماعی داریم.

وزیر خارجه مصر افزود: ما از شر داعش راحت نخواهیم شد مگر اینکه  همه دنیا به مقابله با این گروه تروریستی پایبند باشند.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص احتمال مداخله نظامی مصر برای مقابله با داعش گفت: ما آماده هستیم تا از تصمیمات جامعه جهانی از طریق سازمان ملل در این خصوص حمایت کنیم .

شکری به آتش بس فراگیر در غزه اشاره و اظهار امیدواری کرد که مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف در این خصوص طی هفته های آینده برقرار شود.

کد مطلب 2363299

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