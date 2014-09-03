واژگونی اتوبوس مسافربری در جنوب سیستان و بلوچستان 8 مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد صبح چهارشنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری مدل اسکانیا که از زاهدان عازم بندر چابهار بود در محور ارتباطی سرباز-چابهار واژگون شد.

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با تایید این خبر در گفتگو با مهر بیان داشت: این خودروی مسافربری بین شهری که از شهر زاهدان عازم بندر چابهار بود به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در 25 کیلومتری پاسگاه پلیس راه جکیگور دچار سانحه شد.

سرهنگ محمدرضا کورسی بیان داشت: این اتوبوس دارای 21 مسافر بود که به دلیل واژگونی تعدد 8 تن از سرنشینان این خودرو مجروح و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی علت واژگونی این وسیله نقلیه را سرعت زیاد و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد و افزود: واژگونی ناشی از سرعت زیاد و عدم توانایی رانندگان در کنترل وسیله از مهمترین عوامل ایجاد سوانح رانندگی در جاده های سیستان و بلوچستان است.