آغاز عمليات اعزام زائران حج تمتع با پروازهاي هما

به گزارش خبرنگار مهر، در عمليات رفت حج تمتع سال جاري وظيفه انتقال بيش از 16500 زائربرعهده هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" است كه با انجام 50 پروازاين شركت به سرزمين وحي انتقال خواهند يافت.
عمليات انتقال زايران حج تمتع از از ايستگاه فرودگاه شهيد دستغيب شيراز آغاز ميشود كه طبق برنامه ريزي انجام شده تعداد 3 هزار و 930 نفر از زائران شيرازي با 9 پرواز هما باشماره پروازهاي 1502- 1504- 1506- 1510 -1512 -514 -1522 -1518 -1526 در مدت پنج روز رهسپار مدينه منوره خواهند شد.
در اين عمليات، هما با بهره گيري از هواپيماهاي بويينگ 747 وايرباس 300 زايران بيت الله الحرام را از ايستگاه هاي شيراز، تهران، يزد، كرمانشاه، اردبيل و بوشهر انتقال خواهد داد.
زايران ايستگاه شيراز با پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما»در ساعت 05:15 بامداد روز شنبه پانزدهم شهريور ماه سال جاري براي انجام مناسك حج تمتع به مدينه منوره اعزام مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در عمليات رفت حج تمتع سال جاري وظيفه انتقال بيش از 16500 زائربرعهده هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" است كه با انجام 50 پروازاين شركت به سرزمين وحي انتقال خواهند يافت.
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