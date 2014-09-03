مسجد مقدس جمکران باید محلی برای جذب حداکثری افراد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن رحیمیان، در جلسه شورای فرهنگی بر پایگاه عظیم تشیع بودن این مکان مقدس تأکید کرد.

وی افزود: مسجد مقدس جمکران باید پایگاه مهدویت و موعود منتظران امم باشد؛ این پایگاه عظیم تشیع باید بتوانند به بهترین نحو مأموریت خود را انجام دهد.

تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره مسجد مقدس جمکران نیز بیان داشت: رهبری بر پایگاه عظیم تشیع بودن مسجد جمکران تأکید کردند که از سخنان ایشان می‌توان دو گونه برداشت کرد؛ نخست این‌‌که مسجد جمکران محل نشر فرهنگ تشیع در سراسر دنیا باشد؛ دوم این‌که این مکان مقدس محل تجمع و میعادگاه شیعیان باشد.

حجت‌الاسلام رحیمیان با تأکید بر جذب حداکثری برای حضور افراد در مسجد مقدس جمکران گفت: این مکان مقدس باید برخورد جاذبه‌ای داشته و بتواند افراد را به خود جذب کند بنابراین دختر و پسری که به مسجد مقدس جمکران می‌آیند باید متحول شده و جذب آن شوند.

تولیت مسجد مقدس جمکران با تشکر از فعالیت‌های صورت گرفته از سوی شورای فرهنگی خاطرنشان کرد: در تدوین بیانیه مأموریت باید بر استفاده حداکثری از ظرفیت های این مکان مقدس تأکید شود.

وی بیان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که در آینده هفته‌ای بیش از یک میلیون زائر در این مکان مقدس حضور پیدا کنند.