استمداد برای اجرای قوانین بر زمین مانده بهزیستی/ خانه معلولان فیاض بخش ایمنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان رضوی با آمار بالایی از مددجویان بهزیستی با چالش‌های فراوانی برای خدمت رسانی مواجه است چالش‌هایی که گاه فراملی بوده و فقط این استان آسیب‌زا را شامل نمی‌شود، اما در آستانه سفر هیئت دولت به خراسان رضوی امید می‌رود با نگاه ویژه به آنها و اجرای قوانین بر زمین مانده موانع و مشکلات بسیاری از سر راه معلولان و مددجویان برداشته شود.

تهمینه شکیب مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از جمله مواردی که بیش از همه مورد توجه و نیاز افراد ناتوان در جامعه است، اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بوده که مصوبه سال 83 است.

وی ابراز می کند: هنوز خیلی از موارد این قانون اجرایی نشده و بر زمین مانده است که با توجه به عدم ضمانت اجرایی و عدم تخصیص بودجه لازم برای اجرایی شدن آن به توجه ویژه نیاز دارد.

قانونی که با اجرایی شدن بسیاری از مشکلات معلولان را رفع می‌کند

شکیب تاکید می‌کند: چنانچه این قانون به طور کامل اجرایی شود بسیاری از مشکلات پیش روی معلولان برداشته می‌شود و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی برای اجرا شدن این قانون از دولت استمداد می طلبد.

وی همچنین به اجرایی نشدن قانون مناسب‌سازی مبلمان شهری اشاره کرده و می‌گوید: این قانون که دسترسی آسان و راحت برای معلولان، سالمندان، زنان باردار و دیگر افراد ناتوان جامعه از اماکن و ساختمان ‌های شهر و بهره مندی از خدمات عمومی برای آنها از مفاد آن بوده و ماده دو قانون حمایت از معلولان نیز هست هنوز اجرایی نشده است.

شکیب عنوان می‌کند: 15 درصد از جامعه را افراد ناتوان تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه جامعه به سوی سالمندی پیش می‌رود و سالمندان هم جزو افراد ناتوان محسوب می‌شوند، توجه به اجرایی شدن آن ضروری است.

وی ابراز می‌کند: کشور با نرخ 8.2 درصد رو به سالمندی پیش می رود که این نرخ در خراسان رضوی 7.8 درصد است.

شکیب عنوان می‌کند: با این روند رو به افزایش در 30 سال آینده 25 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و نیاز است جامعه برای این امر آماده و موانع پیش روی این افراد برداشته شود.

مشهد باید به شهری بدون مانع مبدل شود

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی می‌گوید: مصوب شده که سال 2017 مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام شود و این امر هماهنگی بین دستگاه‌های در گیر را لازم دارد تا در این سال مشهد به شهری بدون مانع تبدیل شده و افراد ناتوان برای بهره مندی از خدمات عمومی و دسترسی به اماکن، با مانعی مواجه نشوند.

وی تاکید می کند: مشهد همچنین باید به شهری دوستدار سالمند مبدل شود و این امر با توجه به موقعیت مشهد از نظر معنوی و حضور زائران که درصد بالایی از آنها در آینده سالمندان خواهند بود ضرورت دارد و باید از اولویت های پیش روی دولت باشد.

شکیب می‌گوید: باید راهکار های لازم در زمینه ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی برای سالمندان سنجیده شود و با تدوین قانون جامع حمایت از حقوق سالمندی دستگاه های مربوطه خدمات لازم را در زمینه سالمندان افزایش داده و به کمیت و کفیت آنها بیافزایند چرا که سالمندی به ویژه در خراسان رضوی و با وجود سالانه میلیون ها زائر و مسافر از چالش هایی است که از هم اکنون باید پیش بینی شده و راه حل های لازم برای آن سنجیده شود.

مرکز نگهداری معلولان شهید فیاض بخش نیاز به تجدید بنا دارد

حمیدرضا پوریوسف معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی هم به خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از مشکلاتی که انتظار می رود در سفر هیئت دولت به مشهد به طور ویژه مد نظر قرار گیرد مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی و ذهنی شهید فیاض بخش (عبدالله هنری) است.

وی ادامه می‌دهد: برخی از ساختمان ها ی این مرکز به ویژه قسمت های اصلی آن بیش از 40 سال قدمت ساخت دارد که سبب می شود به علت فرسودگی زیاد در برابر زلزله آسیب پذیر بوده و ایمنی لازم را نداشته باشد.

پور یوسف ابراز می کند: خانه معلولان شهید فیاض بخش در زمینی به مساحت 80 هزار متر در زیر بنایی بالغ بر 23 هزار مترمربع بیش از 600 معلول جسمی حرکتی و ذهنی را نگهداری و توانبخشی می کند.

وی تاکید می‌کند: ساختمان‌های این مرکز در برابر زلزله ایمنی ندارد که بزرگترین مشکل آن محسوب می‌شود و نیاز به تجدید بنا، بازسازی و تجهیز دارد.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی ابراز می کند: خیرین گرداننده این موسسه توافق کرده‌اند که در صورتی که 50 درصد هزینه تجدید بنا و تجهیز آن را دولت متقبل شود 50 درصد دیگر را خودشان تامین کنند.

پور یوسف با بیان اینکه کمک به تجهیز و تجدید بنای این مرکز که پناه 600 معلول ناتوان است از درخواست‌های ما از دولت است، می‌افزاید: کل هزینه تجدید بنای این مرکز 64 میلیارد تومان بر آورد شده است و اگر در یک برنامه ریزی سه ساله دولت 50 درصد آن را تامین کند خیرین الباقی آن را ظرف همین مدت تامین خواهند کرد.

لزوم توجه به پروژه های بر زمین مانده مسکن مهر مددجویان خراسان رضوی

فاطمه آراسته معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی خراسان رضوی هم به مهر می گوید: این بخش برای تامین کمک هزینه‌های مسکن و وام اشتغال مشکلات زیادی وجود دارد اما آنچه بیش از همه نیاز به توجه و یاری دولت تدبیر و امید دارد پروژه های بر زمین مانده مسکن مهر مددجویان است.

وی ابراز می‌کند: یکی از چالش های بزرگ در بهزیستی بحث تامین مسکن مددجویان است، افرادی که واقعا نیازمند بوده و حتی برای پرداخت اقساط هم با مشکل مواجه هستند.

آراسته ادامه می‌دهد: مددجویانی که برای خرید مسکن اقدام کنند، از طرف سازمان چهار میلیون تومان وام بلا عوض به عنوان کمک هزینه خرید مسکن دریافت می‌کنند.

وی ابراز می‌کند: مددجویان زیادی در خراسان رضوی برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند اما به علت افزایش قیمت‌ها و به تبع آن افزایش سهم آورده و عدم توانایی مددجویان در پرداخت این مبلغ افزوده شده، پروژه های مسکن مهر آنها همچنان بر زمین مانده و نیازمند توجه و رسیدگی دولت دارد تا بتوانند سهم خود را تامین کنند.

دولت تدبیر و امید به مشهد می‌آید و با آمدن خود نور امید را هم به قلب مددجویان نیازمند بهزیستی می‌تاباند، مددجویانی که پناهی جز امام هشتم و دارایی جز امید به آینده ندارد.

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گزارش : ملیحه زرین‌پور