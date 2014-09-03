پیگیر افزایش اختصاص بودجه به خراسان جنوبی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، وجهالله خدمتگزار پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم خوسف اظهار کرد: ما مسئولین به عنوان خادمان و خدمتگزاران مردم موظفیم در حد توان، ظرفیت و پتانسیلهای استان مشکلات مردم را حل کنیم.
وی با اشاره به شهرستان فرهنگی خوسف افزود: شهرستان خوسف مهد پرورش شخصیتهای والامقامی همچون ابنحسام خوسفی و آیتالله عبادی است.
خدمتگزار بیان کرد: ما مسئولین وظیفه داریم در قبال تعهد و اخلاص تکتک شما مردم مشکلات را آنچه که در توان است در مرکز استان و یا از طریق وزارتخانههای مربوطه در تهران پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت تدبیر و امید شما مردم هستید، افزود: مردم شهرستان خوسف با اخلاص و ایستادگی، همراهی و همدلی در همه عرصههای اجتماعی و سیاسی جامعه حاضر شدند که ما نیز تکلیف داریم در خدمت شما مردم باشیم.
خدمتگزار با اشاره به برنامههای هفته دولت در استان افزود: خراسان جنوبی در این هفته شاهد حضور دو تن از معاونین رئیس جمهور در استان بود که این حضور سبب خیر و برکات فراوانی برای استان بوده است.
وی بیان کرد: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از معاونتهایی است که در زمینه تعیین و تخصیص اعتبارات استانی مسئولیت ویژهای دارد که با حضور ایشان در استان شاهد اختصاص اعتبارات ویژه هشت میلیارد تومانی برای آبرسانی به روستاهای استان بودهایم.
اختصاص کامل اعتبارات عمرانی استان به تلاش مدیران دستگاههای اجرایی بستگی دارد
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری سمینار مشترک رئیسجمهور با استانداران گفت: در این جلسه مشکلات استان از طریق مدیران دستگاههای اجرایی به خصوص در زمینه راهها، آب و تکمیل پروژههای نیمه تمام استان مطرح و پیگیری شد.
خدمتگزار گفت: در این سمینار اختصاص کامل اعتبارات عمرانی استان که اختصاص این اعتبارات به تلاش مدیران دستگاههای اجرایی بستگی دارد مطرح و پیگیری شد.
وی افزود: اگر مسئولین در زمینه اتمام پروژههای نیمه تمام تا پایان سال اقدام کنند صددرصد اعتبارات عمرانی استان اختصاص خواهد یافت که این به نوبه خود در استان بی سابقه است زیرا در برخی از سالیان گذشته تنها 13 درصد اعتبارت عمرانی استان را دریافت کردهایم.
خدمتگزار با اشاره به اینکه معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تنظیم بودجه سال آینده و تدوین برنامه توسعه ششم نقش مستقیم دارند، گفت: این برنامه برای همه شهرستانهای استان لحاظ شده که در این راستا باید نظرات فرمانداریهای را دریافت کنیم که در شهرستان خوسف با همکاری بسیار خوب نماینده مجلس و فرماندار بحث برنامههای شهرستان ارسال شده است.
13 میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان خوسف تعین شده است
وی از قول دکتر نوبخت خبر داد و گفت: معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور خود در خراسان جنوبی قول داده است که 50 درصد اعتبارات عمرانی را تا نیمه نخست سال و در صورت اتمام پروژههای عمرانی مابقی را تا پایان سال اختصاص دهند.
وی با بیان 13 میلیارد و 600 میلون تومان اعتبار برای شهرستان خوسف تعین شده است، گفت: مسئولین شهرستان باید پیگیر باشند تا بتوانند تمام این اعتبارات را جذب کنند.
خدمتگزار گفت: منابع دیگری در اختیار معاونت راهبردی رئیس جمهور قرار گرفته که ما نیز پیگیر هستیم از محل این منابع اعتبار بیشتری برای خراسان جنوبی دریافت کنیم.
وی بیکاری را مهمترین مشکل جدی این شهرستان دانست و یادآور شد: امید است با رایزنیهای صورت گرفته شده با بانک مرکزی بتوانیم سرمایه در گردش صنایع استان را تامین کنیم که این امر سبب رونق اشتغال و اقتصاد در استان می شود.
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