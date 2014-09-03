هزار کیلومتر پیاده روی در ساحل خزر برای حمایت از محیط زیست / "روغنچی" در بندرترکمن تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست صبح چهارشنبه در این برنامه با بیان اینکه هدف از آمدن به گلستان بازدید نبوده است ، گفت:علت آمدن مسئولین کشوری محیط زیست به این برنامه ، تنها تشکر وقدر دانی از ورزشکار دوستدار طبیعت است. هزار کیلومتر راه را پیاده رفتن شوخی نیست و تنها عشق به طبیعت و ایران می تواند باعث شده باشد که این ورزشکار هزار کیلومتر را پیاده طی کند.

پروین فرشچی با اشاره به پیام صلح و طبیعت پاک ، افزود: ما امیدوار هستیم در برنامه های دیگر نیز ایرج روغنچی را با حرکات ورزشی دیگر ببینیم. می بالیم که افرادی چون روغنچی داریم چون برای تکرار این اتفاق باید در تاریخ منتظر بود که فردی با همت خودش بطور خودجوش از آستارا تا آشوراده را پیاده برود.

وی در رابطه با سواحل گلستان تصریح کرد: ساکنان گلستان ، استان و سواحل زیبایی دارند که این قابلیت نسبت به استان های ساحلی دیگر بطور جدی مورد خشم انسان ها قرار نگرفته است.

وی در ادامه افزود: البته مهمترین مساله برای مردم و مسئولین این است که واقع گرا باشند و مشکلات را در حوزه های مختلف بشناسند و راه حلی برای آن پیدا کنند. تنها به به گفتن به طبیعت بکر استان ، دردی را دوا نمی کند.

فرشچی با توجه در گذشته مسئول 5 کاسپین دریا بودند ، درباره ی قابلیت ایران گفت: در تمام مناطق ساحلی داخلی وخارجی ، هیچ جایی را به زیبایی و سرسبزی ایران پیدا نمی کنیم. شاید بطور مثال ترکمنستان امکانات خوبی در سواحل داشته باشد اما سرسبزنیست. وظیفه ی ما علاوه بر استفاده از نعمت های الهی ، نگهداری از آن نیز است.

وی درباره ی قابلیت سواحل نیز افزود: گلستان گیلان و مازندران بعنوان سواحل شمالی هستند اما بهترین جا برای طبیعت گردی گلستان است.

وی باتوجه به اینکه مدرک تحصیلی اش دکترای مطالعات اجتماعی واقتصادی است در حوزه ی مردم شناسی بیان کرد: طبق بررسی آماری جهانی 60 درصد از مردم به سواحل برای زندگی مهاجرت می کنند اما عملا برعکس این نظر، در ایران اتفاق می افتد. مهاجرت به سواحل کم است.

به گفته ی معاونت محیط زیست دریایی همکاری تمام بخش ها برای مدیریت سواحل اهمیت دارد. به اعتقاد وی نقش تشکل های مردمی نیز برای حفاظت از محیط زیست بسیار مورد توجه بوده زیرا یکی از بازوهای قوی محیط زیست تشکل های مردمی برای حفاظت از محیط زیست است.

فرشچی ضمن بیان اینکه اگر کشورمان را دوست داریم باید دست به دست هم دهیم تا انتظار یک محیط زیست سالم محقق شود ، گفت: محیط زیست سالم حق همه است اما تنها دست سازمان محیط زیست نیست. ماباید موقعیت ، شرایط وکاستی های سازمان را نیز بشناسیم و کمک کنیم تا سازمان نقش حفاظتی ومدیریتی خود را بهتر انجام بدهد.

مدیرکل محیط زیست استان که در این استقبال حضور داشت، گفت: یک ورزشکار متعهد و دوستدار ایران برای حفاظت محیط زیست پیامی را منتقل کرد که دریا نعمت خداوند است ، اگر از آن استفاده می کنیم باید نگهدار خوبی نیز باشیم.

اسماعیل مهاجر افزود: کسانی که حفاظت فیزیکی محیط زیست را انجام می دهند از دل مردم هستند و می دانیم که حفاظت و استمرار آن یکی از مسائل بسیار مهم محیط زیست است. اگر امروز ماهیان خاویار ذخیره می شود یعنی مراقبت از این نعمت الهی صورت می پذیرد.

وی درباره ی وظیفه ی فرهنگی محیط زیست بیان کرد: وظیفه ی هیچ انسانی قضاوت فرهنگ دیگر نیست وما نباید جنگ فررهنگی داشته باشیم. طبق گفته ی آقای خاتمی در سالهای گذشته ، باید گفت وگوی فرهنگی صورت پذیرد.

ایرج روغنچی ورزشکار دوستدار طبیعت ضمن اشاره به اینکه مربی فدراسیون کوهنوردی است ، در این برنامه گفت: به تعبیر مولانا انسان دو بار زاده می شود یک بار از مادر وبار دیگر از ذهن.خوشحالم توانستم از ذهن زاده بشوم و به خود می بالم که در جمع افرادی هستم که محیط زیست برای آنها اهمیت دارد.

وی درباره ی آرزوی خود افزود: من بعنوان یک کوه نورد نیز متاسف هستم از آلودگی کوه هایی که در ان باید کوهنوردی کرد. آرزوی من داشتن محیطی پاک وتمیز است .

وی درباره وظیفه ی خود بعنوان یک ورزشکار گفت: چه با پای پیاده و چه با عنوان دوچرخه سوار بین المللی پیام صلح را به کشورها رساندن وظیفه ای بود که با اجازه دکتر ابتکار ، ریس محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست انجام شد.

فرماندار گمیشان نیز ضمن تشکر از ورزشکار دوستدار طبیعت ضمن اشاره به مسائل تالاب آلاگل و...درباره ی برنامه های مهم در حوزه سواحل گفت: ترویج فرهنگ بومی وبازی های محلی در برنامه های فرهنگی یکی از برنامه های مهمی بود که به مناسبت روز خلیج در نظر گرفته شد که این برنامه ها موجب می شود تا نقش مردم در حفظ دریا پررنگ تر شود و مردم نیز بعنوان محیط بان نقش برعهده بگیرند.

به گفته ی امان گلدی ضمیرحرکت ورزشی ایرج روغن چی یک حرکت پویا و زنده بوده است.

دراین مراسم این ورزشکار طبیعت دوست هدیه ای از قالی با طرح ترکمن و فک از طرف نماینده فک خزر امیر شیرازی دریافت کرد. همچنین از طرف اداره محیط زیست گلستان از روغن چی تقدیر شد. معاونت محیط زیست دریا نیز از طرف فرماندار بندر ترکمن مرجان نازقلیچی هدیه ای دریافت کرد. در پایان این برنامه مسئولین برنامه های روز خزر همچون مسئول اداره ورزش وجوانان از طرف مسئول محیط زیست بندر علی ربانی تقدیر شد.

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عکس از ابوطالب ندری