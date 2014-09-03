اعزام ناظران ویژه به استان های کشور در دوره پایانی سفرهای تابستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد در نظر دارد 15 نماینده و ناظر ویژه خود را در 5 تیم جهت بازدید از نحوه عملکرد و خدمات رسانی تاسیسات و موسسات گردشگری به مسافران ورودی به 10 استان کشور اعزام کند.

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، در راستای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران، نظارت های تلفیقی دستگاه های عضو این ستاد را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی در دو هفته پایان شهریور ماه و اوج سفر هموطنان، از تمام دستگاه های عضو این ستاد، جدیت و اهتمام بیشتر به ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران را خواستار شد.

دور دوم این نظارت ها توسط نمایندگان دستگاه های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به صورت تلفیقی شامل بازدید از استان های قزوین، گیلان، کردستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه است که این نظارت ها از 15 شهریور ماه آغاز و تا پایان سفرهای تابستانی ادامه دارد.