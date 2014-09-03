رئیس کمیته دینی جمهوری آذربایجان به تهران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محسن پاک آیین سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با مبارز قربانلی،رئیس کمیته دینی این کشور،دعوتنامه ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مقام آذربایجانی تسلیم شد.

در این ملاقات که با حضور ابراهیمی رایزن فرهنگی سفارت برگزار شد، مبارز قربانلی ضمن پذیرش دعوت ابراهیمی ترکمان قول داد که در فرصت مناسب به تهران سفر نماید.

رئیس کمیته دینی آذربایجان همچنین با تاکید بر اشتراک نظر باکو و تهران در مورد بسیاری از رویدادهای منطقه ای و بین المللی گفت رؤسای جمهور هر دو کشور در مورد توسعه روابط همه جانبه ابراز علاقمندی کرده و فرصت های فرهنگی و دینی موجود بین دو کشور نیز ارزشمند است و می تواند پشتوانه مناسبات سیاسی باشد.

طرفین همچنین پیرامون چگونگی توسعه مناسبات دینی بین تهران-باکو بحث و تبادل نظر کرده و بر ضرورت شرکت در همایش های دینی و برگزاری جلسات هم اندیشی تاکید شد.