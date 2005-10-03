همايش تعامل فرهنگها و مدنيتهاي شرق و غرب برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، همايش تعامل فرهنگها و مدنيتهاي شرق و غرب در استانبول تركيه طي روزهاي 18 تا 23 مهرماه برگزار مي شود.



مسئولان اين گردهمايي بر اين باورند كه دنياي امروز دنياي تضارب اديان و فرهنگها است و اين نيز به ايجاد تنش و بي اعتمادي ديني منجر مي شود. لذا بايد بستري فراهم كرد كه دين اسلام به جايگاه اصلي خود كه همانا دين صلح و دوستي است بازگردد.

در اين همايش هياتي از ايران نيز حضور دارند كه عبارتند از: دكتر غلامرضا اعواني، رئيس موسس پژوهشي حكمت و فلسفه ايران؛ دكتر ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران؛ دكتر محمد حسن زاده، استاد دانشگاه علامه طباطبايي؛ مهندس پرويز اسماعيلي، مدير عامل خبرگزاري مهر؛ محمد سلطاني فر، مدير مسئول ايران نيوز؛ هادي صادقي، رئيس مركز پژوهشهاي صدا و سيما؛ عبدالله اسفندياري از بنياد سينمايي فارابي.