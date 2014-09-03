730سورت پرواز عملیات امدادی و انتقال 879 مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، بی شک همه ما با شنیدن اسم اورژانس ، سرعت و تسریع در انجام امور در ذهنمان تداعی میشود.اورژانس فوریت های پزشکی نیز ازین قاعده مستثنی نمی باشد.و همه ما در زمان حادثه انتظار حضور هرچه سریعتر و به موقع عوامل امدادی را خواستار هستیم.

علیرغم تاکیدات مدیریت مرکز اورژانس تهران و پیگیری های عوامل مرتبط در این خصوص، بعضا عواملی چون دوری مسافت و ترافیک شهری و برون شهری مشکلاتی را در سر راه آمبولانس ها برای انجام این وظیفه قرار می دهد.

در راستای حل این مشکل ، اورژانس امداد هوایی از مواردی است که می تواند در مواقع ضروری و حاد ، کمک بسیار خوبی برای سایر گروههای امدادی اورژانس جهت تسریع در امر خدمت رسانی به مصدومان حوادث باشد.

نگاهی به آمار پروازهای امدادی اورژانس تهران از فروردین ماه سال 90 تا به امروز حکایت از حضور مداوم و مستمر این پایگاه امدادی در انجام ماموریت های محوله بوده است.

در مجموع در طول 41 ماه گذشته ، 730 سورت پرواز عملیات امدادی در کارنامه اورژانس هوایی تهران ثبت شده است که حاصل آن امداد رسانی به 879 مصدوم حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی بوده است.

در طی مدت یاد شده به طور متوسط اورژانس هوایی تهران هرماه با 19 سورت پرواز، امداد رسانی به 22 بیمار حادثه دیده را بر عهده داشته است.

در سال 90 اورژانس هوایی تهران با بیشترین عملیات (274 سورت پروازی ) و نجات 332 مصدوم، پرکارترین سال را در بین سالهای 1390 تا مرداد ماه 1393 داشته است.

پس از آن به ترتیب در سال 92 با 185 سورت پروازی و کمک رسانی و انتقال 199 بیمار و مصدوم ، و در سال 1391 با 179 سورت پروازی و امداد رسانی به 255 بیمار و مصدوم ، حضور مستمر خود را در امر خدمت رسانی به مصدومان ادامه داده است.

با نگاهی به آمار پنج ماهه ابتدای سال 93 ،اورژانس هوایی تهران به طور میانگین در هر ماه با 19 سورت پروازی، در مجموع کار امداد رسانی و انتقال 93 مصدوم را داشته است.