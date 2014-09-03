دفاع مولفه اصلي همه برنامه هاي توسعه كشور شود/ لزوم مطالعه تهديد و فرصتهاي پيش رو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتيپ غلامرضا جلالي پيش از ظهر چهارشنبه در همايش تخصصي پدافند غير عامل ضمن تاكيد بر اينكه دفاع بايد در همه برنامه هاي توسعه كشور در بخشهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد، افزود: با اين نگاه پدافند غير عامل به يك تفكر و انديشه تبديل مي شود.

وي خواستار تدوين رويكرد تخصصي براي همه حوزه هاي تهديد اجتماعي،‌ اقتصادي، فرهنگي و ... شد و اعلام كرد: تهديد زدايي از علوم مختلف از جمله فني و مهندسي خود يك تهديد و سياستي است كه توسط دشمنان در كشور دنبال مي شود.

رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور بر لزوم مطالعه تهديد و توانمنديهاي موجود براي تزريق عالمانه مولفه دفاع در همه بخشهاي توسعه كشور تاكيد و عنوان كرد: ‌تنظيم نظام دفاعي در برابر تهديدات و اثر آنها را بر كشور بي اثر كردن در اين راستا ضروري است.

سردار جلالي مصون سازي تاسيسات و زير ساختهاي مهم و حساس و حياتي كشور در مقابل تهديدات را از مباحث و رويكردهاي اصلي پدافند غير عامل دانست و ادامه داد: كاهش آسيب پذيري و افزايش پايداري در مقابل تهديدات و تهسيل مدريت بحران از اهداف پدافند غير عامل هستند.

وي با اعلام اينكه هم اكنون ايران اسلامي با توان نظامي بي نظير آماده دفاع سنگر به سنگر و وجب به وجب از تماميت ارضي كشور است،‌ گفت: بخشي از ديپلماسي سياسي موجود پدافند عامل و غير عامل موجود است.

وي استحكام بخشي به مولفه هاي قدرت ملي،‌كاهش آسيب پذيري و مقابله با تهديدات را از مباحث مورد توجه در پدافند غير عامل دانست و گفت: در اين راستا مولفه هاي پدافند غير عامل از مولفه هاي تهديد بايد برتر باشند.

رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور ضمن انتقاد از ايجاد گره هاي آسيب پذير از ديدگاه پدافند غير عامل در ساختار توسعه كشور،‌ افزود: حفاظت و صيانت از مردم در برابر حوادث،‌ قطع نشدني كردن انسجام و ارتباط بين حكومت و مردم و تامين زير ساختها و نيازهاي مردم، از بروز تهديدات مردم محور جلوگيري مي كند.

سردار جلالي ضمن تاكيد ب اينكه پدافند غير عامل جامع بايد مردم محور سازماندهي شود،‌ اظهار داشت: همچنين ايجاد و تقويت مشكل در مباحث اقتصادي و تبديل آن به چالش جدي و روبرو كردن مردم با دولت يكي از تهديدات اصلي براي هر نظامي محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه پدافند غير عامل عمري به بلنداي زندگي انسان دارد، افزود: انسان از ابتداي خلقت تا به امروز در جدالي با تهديدات پيش روي زندگي خود قرار گرفته و اين مبارزه و جدال تمام نشدني است.

وي با بيان اينكه انسان براي مقابله با اين تهديدات تلاش زيادي در چارچوب دفاعي همه جانبه كرد و بخشي از اين دفاع در قالب دفاع غير عامل پديدار شد،‌اظهار داشت: امروز ما وارث تجربه بشريت در جدال بين تهديدات و دفاع غير عامل هستيم.

رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور با بيان اينكه بر اساس ديدگاههاي مقام معظم رهبري، پدافند غير عامل سپري است مصونيت بخش براي كشور و از ضروريات حال حاضر است، ادامه داد:‌ چاره تهديدات اقتصادي، سايبري،‌نظامي و حتي تهديد جنگ نرم، پدافند غير عامل است.

سردار جلالي مصون كردن كشور در برابر هر گونه تهديد را از وظايف اصلي همه مسئولان نظام دانست و اعلام كرد: آماده سازي، پايدار سازي، استحكام بخشي و مصونيت كالبدي كشور وظيفه سربازان و خدمت گذاران نظام اسلامي است.