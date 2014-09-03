برگزاری سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران؛ با حضور شهردار تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زارع صفت با اعلام این مطلب گفت:سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران در تاریخ های 12 و 13 شهریورماه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گناباد برگزار خواهد شد.

زارع صفت در ادامه گفت:این کنفرانس هر دو سال یکبار برگزار می شود و از منظر مددکاری اجتماعی به مسائل اجتماعی کشور می پردازد.

وی با بیان این که سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران و شهرداری تهران یکی از پایه گذاران و برگزارکنندگان اصلی این همایش دو روزه هستند گفت:در این همایش مباحثی در خصوص موضوع مدیریت شهری، آسیب های اجتماعی، پیشنهادات ما برای احکام برنامه ششم توسعه کشور در حوزه اجتماعی و نیز سیاست های اجتماعی کشور، مطرح خواهد شد .

وی تصریح کرد:این پنل توسط سازمان رفاه و با کمک یکی از شهرداران کشور ارائه خواهد شد و ما تلاش می کنیم تا تصویری از اهمیت مسائل اجتماعی و ضرورت مداخله و حضور مدیریت شهری را در مسائل اجتماعی بیان کنیم، ضمن این که خلاء ها، چالش ها و نقص های موجود را به حاضرین در این همایش ارائه و نقص ها و ضعف های موجود را مطرح کنیم و پیشنهاداتمان را برای برنامه ششم توسعه ارائه دهیم .

زارع صفت عنوان داشت:یکی از مقالات علمی پذیرفته شده در این همایش، مقاله ای است که توسط سازمان رفاه، تهیه شده است که نمونه ای از مداخله اجتماعی را در قالب شکل گیری تعاونی های کسب و کار برای خانواده های زندانیان را به عنوان یک تجربه کاری موفق به حاضرین این همایش ارائه خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به این که یکی از اقدامات شهرداری تهران، تشکیل تعاونی های کسب و کار محلی است عنوان داشت:البته کسب و کار محلی با تاکید بر مخاطبان خاص و جامعه هدف خاص در این موضوع دنبال می شود که خانواده زندانیان هم یکی از گروه های الویت دار ما در این موضوع هستند.

زارع صفت به حضور و سخنرانی قالیباف شهردار تهران در افتتاحیه این همایش در شهرستان گناباد اشاره کرد و گفت:شهردار تهران در این همایش رویکردهای تبدیل شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی را بیان خواهند کرد. ضمن این که شهردار تهران رویکردهای 14 گانه و مدیریت جهادی، تجارب و یافته ها و نقطه نظرات شهرداری تهران را در این همایش بیان می کنند.

وی با تاکید بر این که شهرداری تهران در بین کلانشهرهای کشور مسوولیت مضاعفی بر عهده دارد، تصریح کرد: حضور دکتر قالیباف شهردار تهران نشان از اهتمام شهرداری به این گونه مسائل است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که بخشی از اقدامات سازمان رفاه در رابطه با مددکاری اجتماعی است گفت: در این همایش جمعی از پرسنل این سازمان که دارای تحصیلات مددکاری هستند و در این زمینه فعالیت می کنند، شرکت خواهند کرد.

وی افزود: سعی کردیم که در این همایش حضور پررنگی داشته باشیم و از این فرصت برای ارائه تجارب و نقطه نظرات و کسب نقطه نظرات علمی اساتید حوزه رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی ،جامعه شناسی و سیاست گزاری اجتماعی در مقالات و پنل های ارائه شده،استفاده کنیم.

وی اظهار داشت:امیدواریم این همایش بتواند به تنظیم برنامه ششم توسعه کشور کمک کند.

گفتنی است سازمان بهزیستی کشور، وزارت کشور، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، شهرداری تهران ،دانشگاه آزاد گناباد، شهرداری و فرمانداری گناباد برگزارکنندگان این همایش دو روزه هستند.