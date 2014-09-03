سفر روحانی به نیویورک تاثیری بر مذاکرات هسته ای ندارد/تلاش دولت برای نزدیکی نرخ ارز آزاد به نرخ مبادله ای 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار هیات وزیران با رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته، گفت: هفته قبل در روز چهارشنبه هیات وزیران ملاقاتی با رهبر معظم انقلاب داشت.

وی افزود: از حمایت ایشان از دولت و تاییدی که بر روی فعالیت ها و خدمات دولت در خصوص مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، اجرای طرح تحول سلامت و نهایتا آرامشی که در کشور به سبب نوع رویکرد دولت صورت گرفته بسیار قدردانی و تشکر می شود، دولت مراتب تشکر متواضعانه خود را به رهبری اعلام و از نکاتی که در رهنمودهای ایشان بود به نحو شایسته برخوردار خواهیم شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در جلسه امروز هیات وزیران رئیس جمهور برای اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری همه دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها را موظف کرد که هر کدام به اقتضای موضوع نحوه اجرای آن رهنمودها را برنامه ریزی و با سرعت زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کنند.

نوبخت گفت: در این جلسه آقای رئیس جمهور از معاون اول خود خواست که موضوع را تحت نظر داشته و گزارش اجرایی این رهنمودها را به هیات وزیران و دفتر رهبری منعکس کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال دوم فعالیت خود با این حمایت های ارزشمند و تاییدی که نسبت به فعالیت های اثربخش خود داشت با دستمایه بیشتری فعالیتهای خود را ادامه می دهد ابراز امیدواری کرد که بتوانند در سال دوم فعالیت خود خدمات بیشتری را به مردم ارائه کرده تا هم رضایت بیشتر مردم و هم رضایت بیشتر رهبری را در پایان سال دوم فعالیت دولت فراهم کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین با اشاره به بخش دیگر جلسه امروز هیات وزیران گفت: امروز همچنین گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور توسط رحمانی فضلی، وزیر کشور ارائه شد که در آنجا با توجه به ضرورت توازن بخشی بین مناطق مختلف کشور به خصوص در برنامه ششم تحلیل ها و پیشنهادهای اثربخشی ارائه شد.

نوبخت افزود: مقرر شد ضمن دنبال نمودن موضوع، این پیشنهادات در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر توسعه صادرات به خصوص به کشورهای منطقه و همسایه تصریح شده است، از این رو بخشی از فعالیت های هیات وزیران معطوف به چگونگی ایجاد روابط مطلوب تر با کشورهای همسایه و به خصوص آسیای میانه و انجام صادرات بیشتر به آنها بود.

سخنگوی دولت گفت: ظرفیت اقتصادی ایران ایجاب می کند که صادرات گسترده ای را به کشورهای همسایه داشته باشیم.

نوبخت در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت انعکاس درست اخبار و موضوعات مربوط به دولت برای جامعه گفت: ضمن تقدیر و تشکر از رسانه ها باید در پاره ای از موارد گله و انتقاد دولت را نسبت به برخی رسانه ها که توجهی به آثار مخرب انعکاس برخی موارد کذب نمی کنند، اعلام کنم.

وی افزود: هفته گذشته یکی از رسانه ها یک حرف بی اساس و سراسر دروغ در خصوص نرخ ارز در آینده اعلام کرد که دولت ضمن تکذیب آن، مجددا بر ثبات بازار ارز تاکید دارد، دولت به تدریج سیاست یکسان سازی نرخ ارز را اجرا می کند بدان معنی که قیمت ارز در بازار آزاد به نرخی که به عنوان نرخ مبادله ای در بانک مرکزی ارائه می شود، نزدیک شود؛ بانک مرکزی به هیچ وجه به دنبال رساندن نرخ مبادله ای به بازار ارز نیست، بلکه بازار آزاد باید خود کاملا این مسئله را تنظیم کند.

طرح مهرآفرین را ساماندهی می کنیم

در ادامه نوبخت در خصوص طرح مهرآفرین گفت: قبلا عده ای خارج از حوزه تخصصی که یک دستگاهی نیاز داشت، استخدام شده بودند و این یک میراثی از دولت گذشته است و ما مجبوریم در آینده این مشکل را به شکلی ساماندهی کنیم.

مذاکرات هسته ای با حضور رئیس جمهور برگزار نمی شود.

وی همچنین در خصوص سفر رئیس جمهور به نیویورک، گفت: باید برای این سفر برنامه ریزی شود اما اینکه برخی ها تصور دارند رفتن رئیس جمهور بر مذاکرات تاثیر خواهد داشت، این گونه نیست. رئیس جمهور مذاکره نمی کند و تیم هسته ای مذاکره می کند.

نوبخت همچنین تاکید کرد: قانون بودجه 93 این ظرفیت را برای تشویق صادرات خواهد داشت.

وی همچنین در مورد بهبود روابط با روسیه گفت: همواره توسعه روابط با همسایگان در اولویت این دولت بوده است.

سخنگوی دولت افزود: اتفاقی که برای تحریم روسیه پدید آمده است زمینه هایی را فراهم کرده است که جمهوری اسلامی در جهت بسط روابط با کشورهای همسایه اقدام می کند به خصوص زورگویی هایی که دولت های بزرگ دارند در این راستا نیز هر نوع مساعدتی که لازم شد با روسیه داشته باشد.

نوبخت همچنین در خصوص تشکیل کمیته ای در مجلس برای رسیدگی به بورسیه های تحصیلی، گفت: ما از این موضوع استقبال می کنیم البته آنها مستقل هستند و کار خود را انجام می دهند اما از اینکه این موضوع مورد تحقیق آنان قرار بگیرد مورد توجه و استقبال دولت هم هست.

همچنین در خصوص اجرای قانون اساسی توسط دولت، گفت: اصل 113 قانون اساسی در مورد تصدی قوه مجریه و اجرای قانون اساسی است که این موضوع جزو اختیارات رئیس جمهور است و رئیس جمهور بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور را عهده دار است لذا در این خصوص می توانیم نسبت به اجرای قانون اساسی گام های بیشتری برداریم.

وی تاکید کرد: برخی از کاستی هایی که الان وجود دارد به دلیل اجرا نشدن کامل قانون است.

یارانه شیر به صورت نقدی به واحدهای تولیدی داده نمی‌شود

نوبخت همچنین در خصوص یارانه شیر گفت: ما می توانیم از ظرفیت منابع هدفمندی یارانه ها در این خصوص استفاده کنیم.

همچنان که سال گذشته بیش از 300 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر پرداخت کردیم.

نوبخت افزود: اما امسال نمی توانیم این یارانه را به صورت نقدی بین واحدهای تولیدی استفاده کنیم، بلکه آماده ایم پرداخت ما‌به‌تفاوت محصولات ارزان قیمت با تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها را پرداخت کنیم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی در خصوص اقدام دولت دهم در روزهای پایانی نسبت به 74 هزار میلیارد تومان از اجرای نرخ جدید تسعیر بوجود آمده بود، گفت: آن زمان قانون حاکم بند (ب) قانون 26 پولی- بانکی آنچه که اتفاق افتاده بوده مخالف این قانون بود. این قانون می گوید منابعی که ناشی از نرخ تسعیر بوجود می آید باید صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها شود و بنابراین اتفاقی که در آن زمان افتاد، مغایر این قانون بود به همین جهت دستگاه های نظارتی در این کار ایراد گرفتند.

سخنگوی دولت افزود: ما هم هر کاری بخواهیم انجام دهیم در راستای سیاست مهار تورم، خروج از تورم و انضباط مالی انجام خواهیم داد.

ایجاد پیوست فرهنگی در برنامه ششم توسعه

نوبخت در خصوص توجه فرهنگ بر برنامه‌نویسی گفت: برای برنامه ششم که آغازی در جهت فعالیت‌های مختلفی که دولت در نظر دارد از سال 55 تا 99 انجام دهد، یک پیوست فرهنگی مناسبی با همکاری همه اشخاص حقیقی، حقوقی و صاحبنظران در امور فرهنگ انجام خواهیم داد.

وی در خصوص نماینده ایران در سازمان ملل بیان کرد: ما الان در سازمان ملل نماینده داریم که به ضورت موقت است و به وظایف خود عمل می کند

سخنگوی دولت تصریح کرد: ما همچنان بر حقوقی که داریم، پافشاری می کنیم و اگر ضرورتی دیده شد که یک تصمیم مقتضی با منافع ملی ما اتخاذ شود آن کار را انجام می دهیم.

بودجه 94 انضباطی است و با رقم های واقع‌بینانه است

نوبخت همچنین در مورد ویژگی های بودجه 93 توضیح داد: بودجه 94 یک بودجه انضباطی است چراکه این بودجه عملیاتی و بدون تبصره های تکراری است و تقدیم مجلس می شود و در آن تلاش می‌شود از سوی دولت با رقم واقع‌بینانه به مجلس برود.

وی همچنین در خصوص تخلفات دولت گذشته تصریح کرد: تمام این تخلفات مستندسازی شده اما ما در صدد تشویش اذهان عمومی نیستیم و به آن نمی پردازیم، بلکه به آینده نگاه می کنیم و همه موارد را به مراجع ذیربط می سپاریم که اگر لازم شد آن مستندات را در مراجع قانونی علنی کنیم.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص تفاوت مصوبه دولت یازدهم با دولت دهم در مورد قانون تسعیر اظهار داشت: آنچه که در دولت دهم اتفاق افتد فراتر از قانون بود. اشکالی نیست؛ هر دولتی می تواند نسبت به قانونی که اعتراض دارد، پیشنهاد اصلاح دهد، اما دولت گذشته این کار را نکرد. اگر دولت پیشنهاد می داد می توانست آنچه را که می خواهد، انجام دهد.

نوبخت افزود: بنای دولت یازدهم این است که قانون ظرفیت لازم را برای اجرای سیاست ها ندارد، از مجلس اجازه بگیریم. همچنان که دولت یازدهم در بسته خروج از رکود آنجا که اختیار نداشتیم به صورت لایحه تقدیم مجلس کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از این کشورها اموال بلوکه شده ایران را حاضر نیستند به صورت ارز به ایران بدهند و می خواهند اموال ایران را با پول ملی خودشان بدهند، گفت: ما فقط از کشور امارات برای گرفتن دارایی های بلوکه ارزی استفاده نکردیم چند کشور دیگر هم مطرح است و ما از آنها استفاده کردیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: طبیعی است که این مذاکره بین ما و آن بانک ها است، اولا هر وقت آزاد شد همه بانک ها می توانند مورد معامله ما قرار بگیرند، اما ما آن بانکی را قبول می کنیم که بتواند آن سیاستی که ما در پیش داریم تا به صورت کش از آن دارایی ها استفاده کنیم با آن سیاست سازگاری داشته باشد.

نوبخت در پایان تاکید کرد: تمام دارایی های بلوکه شده ایران که در توافق نامه ژنو وعده داده شده بود، آزاد شده است.